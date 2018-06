Brenda Asnicar: "La gente se preocupa y es aceptable, pero soy una persona sana y feliz"

En las últimas horas, Brenda Asnicar volvió a ser señalada por una foto en el que muestra su cuerpo promocionando una marca de bikinis colombiana, país en el que trabaja con frecuencia al igual que México, y sus seguidores de Instagram se dividieron.





Por un lado, señalaron lo delgada que se veía y la imagen poco saludable que aparentaba relacionándola con enfermedades como la anorexia y la bulimia. Y otros se enfocaron en los distintos tipos de cuerpos que tienen las mujeres y en que su estructura puede estar lejos de ser parte de un trastorno alimenticio.





Aunque en más de una oportunidad, la actriz ha hecho referencia a su molestia por las críticas de su "extrema delgadez" en las redes sociales, Brenda dialogó con PrimiciasYa.com y contó que lleva una vida totalmente saludable.





"Estoy súper bien. Siempre comentan sobre el estado físico de la gente porque creen que tienen derecho. Es absolutamente normal que la gente opine y no me molesta para nada. Mantengo una vida demasiado sana, soy una persona demasiado consciente de mi cuerpo, de mi vida y de mi imagen. No de manera estética sino por el lado de mi salud", indicó Asnicar.





Y luego remarcó: "A la gente le queda muy fácil hacer comentarios sobre todo, es terrible. Esa foto además es un poco vieja. No me gusta salir hablar de estos temas, pero tampoco me gusta dejar de contestarle a la prensa. A veces la gente se preocupa y eso es aceptable, también hay gente respetuosa y la que falta el respeto".

Embed Aquí con @daniellecerutiespinel!!!! Una publicación compartida por BRENDA ASNICAR (@basnicar) el 25 de Abr de 2018 a las 12:16 PDT







Por último, la también cantante manifestó: "Me ha tocado leer en algunos medios de que hasta fomento la anorexia y eso es hasta denunciable. No me interesa generar conflicto legal con los medios de comunicación ni con gente sobre todo porque me da risa. Soy una persona muy sana que ama las plantas, los animales y hasta comer un asado. No soy vegetariana ni vegana. Tengo una alimentación súper completa y amo mi vida. Soy una persona muy feliz y todas las personas tenemos cuerpos diferentes, hay que saber aceptarse y quererse. Lo que más me gusta reflejar es el amor propio, a partir de que uno se ama puede amar a los demás".