Brumbies manda en el Súper Rugby australiano

Brumbies le ganó a Waratahs por 38 a 11 (PT 12 a 11) y se mantuvo como puntero del Super Rugby australiano, tras completarse la octava fecha en el GIO Stadium de Canberra. Los tantos de Brumbies, que logró un punto bonus ofensivo, se concretaron con tries de Andy Muirhead, Pete Samu (2) y Tom Wrigth (2), un try y dos conversiones de Ryan Lonergan y dos conversiones de Bayley Kuenzlel.

Por el lado de Waratahs los 11 puntos fueron obra de un try de Jacks Dempsey y dos penales de Will Harrison.

La fecha había comenzado ayer con la victoria de Reds ante Western Force por 57 a 5 (PT 15 a 0). Fue con 22 puntos de James O´Connor. El encuentro se jugó el CBUS Super Stadium de Robina, en Gold Coast, con el arbitraje de Jordan Way.

Los tantos de Reds se sumaron con tries de Filipo Daugunu (2), Tate McDermott (2), Fraser McReigth, Bryce Hegarty y Tuaina Tualima y un try, siete conversiones y un penal de O'Connor, la figura del partido. Para Wester hizo un try Andre Ready.

El puntero es Brumbies con 23 (6 partidos), seguidos por Reds con 21 (7), Brumbies con 18 (6), Waratahs con 15 (7), Rebels con 14 (6) y Western Force con 2 (6).

La novena fecha comenzará el viernes próximo con Brumbies-Western Force en Canberra y continuará el sábado con Rebels-Waratahs en Leichhardt. quedando libre Reds.

En la definición los que culminen segundo y tercero jugarán el próximo 12 de septiembre y el vencedor protagonizará la final del certamen ante el que salió primero en la primera fase, el 19 de septiembre.