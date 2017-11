Bruno Pittón: "Se está compitiendo por un lugar de una manera muy sana"

Es uno de los jugadores que no trabajó con normalidad en la semana pero una serie de trabajos alternativos lo pondrá, seguramente, en la formación titular que plantará Leonardo Madelón el próximo lunes en el José Amalfitani.





En el inicio del diálogo con los periodistas, Bruno Pittón expresó: "Era un edema el que tenía y parecía complicado pero estoy haciendo todos los trabajos para llegar bien al lunes".

Con respecto a la lucha que mantienen varios jugadores para apoderarse de la titularidad, el cantero sostuvo que "siempre que hubo una ausencia en ninguno de los casos se sintió, pasó con Ema (Britez), Damián (Martínez) lo reemplazó muy bien, cuando me tocó salir a mí, Luciano (Balbi) lo hizo muy bien, no solo es importante la competencia los que están afuera que están haciendo las cosas muy bien".





Para más adelante, agregar: "Se está compitiendo por un lugar de una manera muy sana, eso suma mucho en el grupo, uno de los primeros que se preocupó por mi lesión fue Luciano, dejando de lado que él quiere jugar, se preocupa por la persona y por el compañero, eso habla de cosas más importantes que jugar o no un partido".





Pittón reconoció que "hay un error que piensan que cuando le pegue la pelota me lesioné, pero es una jugada del off side de Franco (Soldano) y se me cae arriba un jugador de Godoy Cruz, ahí ya estaba mal, sentí que era grave, no podía seguir, era un dolor muy fuerte que no me dejó trotar, nunca tuve una lesión en la zona de las piernas, cuando los estudios dieron bien y me voy sintiendo mejor la tranquilidad es más importante".





Con Vélez a la vuelta de la esquina, Pittón dejó algunas consideraciones respecto al rival al que deberán visitar en el cierre de la 8ª fecha de la Superliga: "Estamos viviendo en un fútbol muy parejo, por ende los partidos más alla de que son diferentes de acuerdo al rival que juguemos, sabemos que las realidades importan poco y nada, nos tocó enfentar a equipos de buenas realidades y ganarle y al revés, la manera de jugar es como venimos haciendo las cosas, teniendo en cuenta las virtudes de un equipo joven, pero haciendo lo nuestro, si nos va bien nos podemos llevar el partido".





En la parte final, respeto a la posición en la tabla que los encuentra en los puestos de vanguardia, el lateral agregó: "Tratamos de ver partido a partido, las aspiraciones se consiguen después y el balance será en la segunda parte del torneo, ahora está todo muy parejo y como repetí varias veces, el fútbol argentino es muy parejo".