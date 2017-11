Bruno Pittón: "Se vive con felicidad y alegría pero con los pies sobre la tierra"

En el marco de un rendimiento colectivo muy bueno, nuevamente el lateral izquierdo de Unión tuvo en Bruno Pittón uno de los puntos salientes en el triunfo gestado 2-0 en Liniers ante Vélez. En diálogo con radio La Red 96.7, el defensor aclaró porque fue sustituido en la parte complementaria: "Tuve que salir porque en la semana me pasó factura no entrenar bien y por eso preferí salir. Me acalambré el gemelo y se me cargó otro lado con el tema de la rodilla, en la pierna que no estaba lesionada empece a sentir calambres y preferí salir".





Es interesante el aporte que hace uno de los canteranos que tiene Madelón, al afirmar que "desde su llegada me ayudó mucho Bottinelli, no sólo hablando sino viéndolo con las actitudes que tiene, es el primero en estar en un entrenamiento, por algo jugó todos los partidos, a la hora de hablar me aconseja mucho, aportó mucho desde adentro y desde afuera desde que está con nosotros".





El día después de Vélez lo pone a Unión en una consideración nacional luego de quedar como el único escolta de Boca, a lo que Pittón agregó: "Ahora estamos en una etapa donde hay que redoblar el esfuerzo, no considero que seamos la revelación, hay varios equipos en el segundo pelotón, hay 4 o 5, tal vez algunos más que están a la altura, hay una paridad interesante y muy actractiva, hay que encontrar más variantes para que los partidos que vengan los vayamos sacando adelante".









En una de sus mejores actuaciones, Unión sumó su segundo triunfo en fila sin goles en contra para seguir prendido en la Superliga. En este sentido, el defensor tatengue aseveró: "Se vio un partido desde adentro y desde afuera donde fuimos superiores y lo plasmamos en el juego y en el resultado, Vélez está pasando por un momento de nervisosismo donde lo supimos aprovechar, se vive con felicidad y alegría pero con los pies sobre la tierra, si bien estamos segundos no conseguimos nada".





Lejos de irse más allá en el pensamiento colectivo del grupo, más allá de la actualidad, Pittón en la parte final de la charla agregó: "En mi caso pienso en el partido que viene, más alla que hoy estemos segundos y con una buena sumatoria de puntos, todavía no nos terminamos de alejar de la zona de los promedios, ya nos pasó que cuando quisimos pensar en más terminamos desilusionándonos con los resultados que tuvimos, así que a partir de mañana a pensar en Chacarita".