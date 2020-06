Buchara: "La situación de los clubes es muy grave"

Todas los clubes de la ciudad están pasando un duro momento a partir del parate que provocó la cuarentena decretada por las autoridades sanitarias. Rumbo a su 128° aniversario, el Club Regatas de Santa Fe, entidad deportiva con una rica historia, no quedó ajeno a esta situación complicada cuando se debió proceder a cerrar las puertas.

"Comenzamos la cuarentena como correspondía el 20 de marzo, en el cual se cerró absolutamente el club hasta el nuevo aviso que fue la semana pasada. Estuvimos todo este tiempo con guardias mínimas para el mantenimiento con algunos trabajadores del club. Siguiendo la cuestión administrativa con el cobro de cuotas y colaboraciones de socios para sostener todo el tema salarial", le manifestó Sergio Buchara, titular de Regatas, a UNO Santa Fe.

El presidente del Club Regatas Santa Fe expresó que "la situación económica de los clubes es muy grave, porque cayó casi el ochenta por ciento la recaudación por cuota societaria. Recibimos los aportes de ATP de marzo y abril, las ayudas del gobierno nacional, pero todavía no hemos recibido apoyo provincial. Se nos cayó uno de los acuerdos con la Municipalidad de Santa Fe, que era una contraprestación de cloro a cambio del espacio de natación para adultos mayores de jubilados municipales".

image.png El dirigente aseguró que cayó la recaudación en un ochenta por ciento.

Agregó que "este es un club muy complejo, no solamente por la superficie de infraestructura deportiva, sino también salones sociales, jardines de infantes, y todo lo que es la costa deteriorada en estos tiempos por la bajante del río. Entonces se nos han ido desacomodando una serie de cuestiones de tipo impositivo y salarial, sino que también de cómo mantener una infraestructura sin el ingreso de socios".

Desde la Laguna Setúbal

Buchara explicó que "a partir de la semana pasada cuando se autorizó a los chicos mayores de 12 años, ya fuimos gradualmente comunicando a las diferentes subcomisiones y se han ido organizando por turno, cuarenta y cinco minutos cada uno de los gimnasios. Tanto para actividades como el vóley, el básquet, pero también los deportes del agua, porque todavía no está autorizado el uso de las piletas. Que además es el corazón del club, ya que el mismo gira alrededor de los deportes acuáticos".

"Por su historia y lo que ha sido Regatas, la actividad en la pileta es mucha, con waterpolo, nadadores, natación, hockey subacuático, y buceo, a lo que hay que sumarle los socios que vienen a nadar de manera individual. Están los masters de natación, y eso genera un movimiento de gente impresionante" destacó el dirigente.

El máximo dirigente de la entidad lagunera contó que "nosotros teníamos un convenio con el ministerio de Educación, ya que acá venían unos doscientos chicos de escuelas de Alto Verde, y barrio Candioti, y se cortó todo cuando empezó la cuarentena. Eso se cayó y es nos dificulta enormemente".

También sostuvo que "veníamos en un proceso de ordenamiento administrativo con un concurso preventivo para ordenar toda la cuestión social e impositiva como le sucede a la mayoría de los clubes. Estábamos equilibrados con los ingresos y los acuerdos del concurso, pero todo esto nos pega en la línea de flotación".

image.png Con un protocolo estricto, Regatas tiene habilitado el gimnasio.

Más consideraciones

El presidente Buchara resaltó que "nosotros somos parte del foro de clubes provincial en el cual estamos en permanente contacto con los presidentes, tanto de la Federación como de la Confederación Nacional de Clubes Amateurs, entonces todo lo que es comunicación con la secretaría de Deportes de la Nación se lo vamos informando a los diferentes clubes para poder hablar un mismo idioma".

"Nosotros seguimos a rajatabla el protocolo para el ingreso al club, de calzado con productos especiales, y la medición de temperatura corporal. Luego está lo que se hace en los gimnasios, todo lo que es la higiene luego de que pasa un turno, como por ejemplo en pesas, se trabaja con amonio cuaternario que es un producto químico que no arruina los elementos. También el no uso de los vestuarios y duchas, en los gimnasios, después de cada turno hay un período de quince minutos de limpieza. A ello el alcohol en gel y el uso obligatorio del barbijo en el club" manifestó el dirigente de Regatas.

Por último, ante la consulta del regreso de algunos deportes de conjunto, fue claro al expresar que "en el caso de los deportes como el básquet y el vóley, las cuales son dos disciplinas en el cual las asociaciones y las federaciones hasta que no tengan los permisos necesarios y no se pase este momento de la pandemia, no van arrancar con todo. Lo que estimamos es que se va a estirar por lo indicadores que se están viendo, incluso en localidades cercanas, vamos a tener que tener cuidado, y vamos a llegar a la primavera con muchos recaudos":