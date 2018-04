Buscan crear una red de vecinales para luchar contra la inseguridad

Con el objetivo de crear una red de vecinales para tratar específicamente la temática de la inseguridad, los integrantes de la vecinal Fomento 9 de Julio convocan a vecinalistas de toda la ciudad a un encuentro de debate. La cita está prevista para este jueves, a las 19, en su sede de Pedro Ferré 2928.

"Hoy no existe barrio que no esté paralizado ante la ola de hechos delictivos que se suceden. No hay vecinal que se salve de este tema. Los hechos delictivos nos afectan a todos los sectores sin distinción y por eso creemos que es necesario tomar medidas conjuntas", comenzó a explicar a UNO Adriana, una de las referentes de la mencionada institución, quien aseguró que la idea de la actividad conjunta surgió "en el marco de la movilización que se armó hace pocas semanas, tras los atroces asesinatos de Luisina Rodríguez y Augusto Paulón".