Sergio Maldonado: "Macri es un hipócrita"

"No habló conmigo. No se puede ser tan hipócrita y basura y usar la muerte de mi hermano para hacer campaña a dos días de las elecciones. Dicen que se solidarizan cuando no estamos para responder llamados. Hay un limite para todo", sostuvo el hombre en declaraciones al canal TN.





Embed El comunicado de la familia Maldonado: "Sigan manteniendo el reclamo por Justicia" https://t.co/252mNLKOwe pic.twitter.com/0tb2f4Lyd8 — Uno Santa Fe (@unosantafe) October 20, 2017



Sergio señaló además que durante toda la jornada recibió a su teléfono celular cientos de llamados con insultos, por los que responsabilizó al oficialismo, y agregó respecto al presidente Mauricio Macri: "La llama a mi vieja dos días antes de las elecciones, cuando nunca se preocupó por nosotros. Me dan asco. Me parece patético todo lo que hicieron".

Embed Sergio Maldonado: "Es Santiago, lo reconocimos por los tatuajes" https://t.co/PSuhotINwa pic.twitter.com/RpOF8FhIWc — Uno Santa Fe (@unosantafe) October 20, 2017



"Garavano no habló conmigo. Me llamo por Whatsapp y tenía el teléfono en modo avión porque no quería hablar con nadie y le dije: ´Te agradezco, no tengo ganas de hablar´. Es un mentiroso y no paran de tirar basura", completó.





La palabra de Garavano

Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, sostuvo esta noche que "lo importante es saber lo que pasó" con Santiago Maldonado y remarcó que "en esto, la Justicia tiene que avanzar hasta las últimas consecuencias".





Garavano, quien reveló que el presidente Mauricio Macri mantuvo una comunicación telefónica con la madre del joven artesano, evitó referirse a responsabilidad de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y resaltó que "siempre desde el Poder Ejecutivo se ha intentado colaborar con la Justicia, que ha intentado avanzar", en el esclarecimiento, dijo en diálogo con TN.