Causa por espionaje ilegal: cuál fue el descargo de Marcelo Sain ante la justicia

El ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

El ex ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain fue imputado este martes por liderar una asociación ilícita dedicada a receptar en forma indebida de información de ciudadanos no afectados por investigaciones penales, una acción que según los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg está prohibida por la actual ley nacional de Inteligencia, y que tanto el ex funcionario como sus colaboradores que también afrontarán la acusación niegan haber realizado.