Central espera la evolución de sus lesionados

Si hay algo que Leonardo Fernández está haciendo por estos días es tomarse la semana con calma. Y no por la tranquilidad que considera necesaria después de los partidos sin victorias, sino en relación a la situación de los jugadores que se están recuperando de sendas lesiones y que, aspira, puedan recuperarse para que el equipo de a poco pueda recuperar su fisonomía, al menos en cuanto a nombres. Las mayores expectativas están centradas en Néstor Ortigoza, Mauricio Martínez y Fernando Tobio.





Los otros (Washington Camacho y Marco Ruben) ya están descartados y saben que deberán mirar el choque frente a Unión otra vez desde afuera. Es apenas un indicio lo que ocurrirá hoy en la práctica de fútbol vespertina en el Gigante de Arroyito, pero a partir de lo que ocurra esta tarde ya se podrán sacar algunas conclusiones.





Es más, el técnico hasta estaría evaluando un cambio de esquema (ver aparte), pero es apenas una posibilidad más, y que dependerá de los nombres con los que pueda contar.







Ortigoza, Tobio y Martínez ya se están moviendo prácticamente de manera normal, pero una cosa es en un entrenamiento sin demasiadas exigencias y otra muy distinta es una práctica de fútbol, amén de los recaudos que puedan tomarse en situaciones de ese tipo.





Y la idea de Leo Fernández es contar con ellos esta tarde en el Gigante. Es que está la chance de que hoy no sean utilizados y que dos días después puedan ser tenidos en cuenta para el partido, pero la intención del técnico es probarlos no sólo desde lo físico, sino que trabajen también en la parte táctica. No obstante, algunas de las fuentes consultadas consignaron que el cuerpo técnico está decidido a esperar hasta último momento a cualquiera de ellos.



En principio, quien más chances tiene de jugar el sábado es Ortigoza. El mediocampista se perdió los dos primeros partidos del año producto de la molestia en el sóleo que sufrió en la previa del amistoso contra Central Córdoba y Leo Fernández está ansioso por tenerlo en cancha. Es que, se sabe, el volante le podría dar al equipo la cuota de fútbol que hasta aquí mostró a cuentagotas y que le costó sostener.



La idea madre es no arriesgar a nadie para no sufrir consecuencias mayores. Por eso hoy antes de la práctica habrá una charla entre el entrenador y los jugadores en cuestión para ver serán los pasos a seguir.



Es probable que Martínez (distensión en el aductor en el partido ante Independiente) y Tobio (contractura en el isquiotibial izquierdo en el mismo encuentro) estén aptos para jugar, pero está la posibilidad de que sólo uno de ellos pueda hacerlo. Con eso, dicen, Leo Fernández se daría más que satisfecho y si eso ocurre el otro zaguero será Oscar Cabezas.





Es que el colombiano, quien iba a debutar el pasado lunes en La Plata, tuvo que esperar porque no le llegó la habilitación a tiempo. Ahora, con el transfer ya en la AFA, el defensor tiene un puesto casi asegurado el sábado, salvo que Martínez y Tobio puedan saltar a la cancha sin inconvenientes.



Pero además de estos contratiempos, Leo Fernández debe resolver la baja de Germán Herrera (cinco amarillas). Alternativas tiene el DT. Maximiliano Lovera, quien ingresó de buena forma ante Gimnasia, y Agustín Coscia son las principales cartas que maneja el técnico.





La Capital