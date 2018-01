Central sumó otra baja para enfrentar a Unión

Rosario Central empató como visitante el partido pendiente ante Independiente y en la reanudación de la Superliga , fue a La Plata y sumó una derrota 2-1 ante Gimnasia.





Claro que la previa estuvo signada por los contratiempos para el DT Leo Fernández. "Merecimos empatar expresó el conductor canalla después del revés sufrido ante el conjunto del debutante Facundo Sava".





Una vez finalizado el encuentro lo consultaron sobre los lesionados que no pudieron estar ante el Lobo, a lo que respondió: "Esperamos que contra Unión podamos contar con algunos de los lesionados. Necesitamos que los jugadores estén al ciento por ciento porque hacemos partidos intensos y con mucho desgaste. ¿Si Ortigoza y Camacho van a llegar? No lo sabemos. Vamos a hablar con ellos en el entrenamiento de mañana (por hoy). No queremos arriesgar a un jugador por un partido para después perderlo por todo lo que resta de la Superliga".





Más allá de esto, quien se perderá el compromiso frente al Tate será Germán Herrera, precisamente el autor del gol ante Gimnasia. En el complemento fue lesionado por Maximiliano Lovera, quien podría ser su acompañante junto a Fernando Zampedri.