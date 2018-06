Cinthia Fernández confirmó que está de novia

Cinthia Fernández ya tiene el remedio para enmendar su corazón, luego de la dolorosa ruptura con Matías Defederico, el padre de sus hijas. ya tiene el remedio para enmendar su corazón, luego de la dolorosa ruptura con, el padre de sus hijas.

Este viernes, en Los Ángeles de la mañana, la bailarina confirmó que está saliendo con Martín Baclini.

"Me estoy conociendo con alguien... y al principio es difícil. Estuvimos un montón de tiempo encerrados y en un momento dijimos 'basta'. Él me dijo 'ya no aguanto más encerrado. No estamos haciendo nada malo, ni tiene nada malo que nos vean'. Yo estoy bien", relató Fernández.

Luego, señaló que, al no ser una persona del ambiente artístico, "no sabe cómo tomó lo de las fotos", pero que están muy bien.

Y brindó más detalles sobre la incipiente relación: "Él a las nenas no las conoce. Para dejar entrar a alguien a mi casa, ellas tienen que estar bien. Ahora están en un proceso y hay que respetarlas. Ellas extrañan... Yo puedo conocer a alguien, sin necesidad de estar con ellas", agregó Cinthia. ¡Felicitaciones a los tortolitos!

