Cocca: "Los jugadores de Colón estaban más metidos que nosotros"

En una extensa charla con el diario La Capital, el entrenador de Rosario Central, Diego Cocca habló de distintos temas, pero en un tramo de la nota lo consultaron por la derrota ante Colón y allí el DT consideró que la clave estuvo en la diferencia con que uno y otro equipo encaró ese encuentro.

"Perdimos porque jugamos mal. También es cierto que entramos a jugar ese partido carburando por todo lo que estaba pasando afuera. Noté cuando miraba a mis jugadores que ellos preferían estar en sus casas cuidando a sus seres queridos que en una cancha. Fue muy complicado estar mentalizado en jugar ese partido ante Colón. La cabeza nos jugó en contra", aseguró.

Consultado sobre si en el entretiempo no logró cambiarles la cabeza respondió: "Lo intenté, pero no resultó. Inevitablemente ellos querían estar en sus casas y no veían la hora de que terminara el partido. Tal vez a los jugadores de Colón no les pasó lo mismo".

Por último, en relación a este tema afirmó: "Yo te puedo hablar de lo que noté cuando hablaba o miraba a mis jugadores. Por eso entiendo que fue una decisión acertada de la AFA parar el fútbol en este momento de mucha incertidumbre y que los jugadores piensen sólo en la salud de sus seres queridos y no en el fútbol"