Colón arranca su cuarta de semana de entrenamientos

La actividad del plantel continuará desarrollándose en el predio hasta fin de año. Y es que en enero, Colón se trasladará a Montevideo para jugar tres partidos amistosos. El primero de ellos será el domingo 8 de enero frente a Vélez, posteriormente el miércoles 11 estará enfrentando a River de Uruguay, mientras que el último amistoso en tierras uruguayas será el sábado 14 ante Nacional.

Pero además existe la chance de jugar un cuarto partido, pero en este caso sería en Brasil y ante el Inter de Porto Alegre. No obstante, ese compromiso no está confirmado. Como así tampoco, la idea de jugar una Copa de Campeones ante Patronato, que si bien en un principio la idea estaba cerca de concretarse, por ahora no se avanzó para que pueda jugarse.