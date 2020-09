Colón: "El término apresurado no cabe en esta resolución"

La inspectora de la IGJ Santa Fe María Victoria Stratta charló con Radio GOL 96.7 acerca de la resolución que dispuso la Inspección General de Justicia suspendiendo todo tipo de acto eleccionario, que en este caso involucra tanto a Colón como a los demás clubes del fútbol argentino.

El síndico titular de Colón en representanción de la minoría Ricardo Luciani había catalogado de apresurada la decisión de la IGJ dando a entender que no había motivos para darla a conocer aún cuando faltan tres meses para el acto eleccionario previsto para finales de diciembre,

En este caso Stratta dejó en claro los motivos de la resolución explicando que los mismos están vigentes desde el comienzo de la pandemia "La resolución abarca a todas las sociedades civiles y fundaciones, ya sea Colón, Newell's, una biblioteca popular o la cooperadora de una escuela. No es específica para nadie en particular, pero sabemos que repercute sobre todas", arrancó explicando.

Y profundizó: "La imposibilidad para llevar a cabo esos procesos existe, es real y tal vez ni siquiera hubiera sido necesaria esa resolución. Pero fue oportuna hacerla, porque hubo muchas consultas y presentaciones, era mejor aclararlo. Las reuniones no se pueden llevar a cabo en estos momentos, por lo cual no pueden realizarse las elecciones. Hasta tanto no cesen las restricciones sanitarias no pueden llevarse a cabo".

Consultada por los dichos de Luciani y sin entrar en polémicas afirmó: "El término apresurado no cabe, las restricciones comenzaron en marzo, la mayor parte de las asambleas son en abril. Y ya en ese mes no se pudieron hacer, por lo cual cinco meses después dictar esta resolución es cualquier cosa menos apresurada. Si la restricción sanitaria se levanta las elecciones se harán. El levantamiento no tiene plazo determinado,es hasta tanto se levanten, si se hace en una hora pueden retomar sus cronogramas y sus procesos eleccionarios. Nosotros no decimos que no se pueden hacer en diciembre, sino que no se pueden hacer por el momento".