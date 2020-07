"Colón es un club muchísimo más grande que Vignatti"

La salida de Brian Galván al Colorado Rapids causó mucho enojo e indignación en Colón. Y el que salió a hablar en Radio Gol 96.7 fue el presidente sabalero José Vignatti, quien cuestionó duramente a los representantes del futbolista "El vice del club en forma personal, ni siquiera a sus hijos le dio tanto como a este chico, y lo defraudó. Llegó un carancho, vio una presa, no lo dejó arrimarse a nosotros y le hizo creer que hasta la comida la pagó él, lo hipnotizó y lo llevó a límites impensados, y causa estupor e indignación con lo que pasó", disparó el máximo dirigente.

Para luego agregar "Los representantes se abusan de la personalidad de algunos jugadores, pero es inevitable, ya que no se le puede cambiar la cabeza a algunos jugadores, le hacen ver espejitos de colores. Hay algunos que no completaron 90 minutos y los representantes llegan con exigencias como si fueran jugadores consagrados. Y el representante de Galván jamás nos atendió".

En las últimas horas, en charla con Radio Eme 96.3, el que salió a responder fue Agustín Marioni representante de Brian Galván asegurando entre otras cosas que Colón es un club mucho más grande que Vignatti y reiterando que quisieron dejarle un dinero a la institución, pero que la dirigencia no aceptó negociar.

LEER MÁS: Vignatti: "Hay muchos representantes piratas y caranchos"

"En cuanto a las declaraciones que realizó el presidente no voy a hacer ningún comentario. Respecto a cómo se dio la salida de Brian Galván ya lo explicamos hasta el cansancio brindando todos los detalles. Brian firmó un contrato con Colón cuando tenía 17 años y era por tres años, es decir que finalizaba en junio del 2020", comenzó relatando.

"Se lesionó jugando un partido con la camiseta de Colón, se recuperó y volvió bien con un gol. Por eso estábamos a la expectativa de que nos llamen para renovar el contrato. Pero ese llamado no llegó, tuvimos varios clubes interesados, que sabían que en seis meses quedaba libre. A nosotros no nos interesaba sacarlo libre y pretendíamos que negocien con Colón para que al club le quede dinero", aseguró Marioni.

Y agregó: "El único club que aceptó esa condición fue Colorado Rapids. El contrato se resolvió en cinco minutos, pero Colorado Rapids estuvo siempre abierto a que se llegue a una venta. Entiendo que Colón estaba atado de manos porque ya estaba firmado un contrato. Pero Colón nunca demostró interés en renovar con Brian, quizás lo hacía en estos meses y estaba en todo su derecho a especular. Pero nosotros también teníamos derecho a negociar con otro club".

image.png La salida de Brian Galván generó una enorme polémica en Colón.

A la hora de hablar sobre las duras apreciaciones de Vignatti manifestó: "A nosotros no nos gusta salir a hablar públicamente, queremos hablar por nuestas acciones. Y nuestra acción era que pudiendo irse libre el jugador, nosotros pretendimos dejarle plata a Colón, cuando no estábamos obligados a hacerlo. Colón no es solo el presidente José Néstor Vignatti, Colón es un club muchísimo más grande que Vignatti donde trabaja muchísima gente. En Colón nos conocen todos, hace 10 años que representamos juveniles en Colón".

Para luego finalizar "A uno le hierve la sangre cuando dicen que somos caranchos, porque no es así. Las palabras se la llevan el viento, lo importante son las acciones, hay documentación que ratifica la plata que se le ofreció a Colón. Después pueden estar o no de acuerdo, pero salir a atacarnos de esa manera no está bien. Lo único que hizo Vignatti fue tirarnos basura a nosotros y al jugador".