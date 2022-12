Colón está obligado a sumar jerarquía en el ataque

Cuando Rodríguez se fue a Gimnasia, Colón sintió el impacto, pese a que en ese momento, en el plantel estaban todos los jugadores que venían de ser campeones. Pero ahora ya no están: Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Lucas Beltrán, Alexis Castro, Gonzalo Piovi, Facundo Mura, Wilson Morelo, entre otros, ni tampoco Facundo Farías, quien se recupera de una rotura de ligamentos de su rodilla derecha.

De este modo, en el último Torneo, el Sabalero dependió exclusivamente del Pulga y de lo que hiciera hacer Ramón Ábila. Precisamente, Wanchope no se sumó a los entrenamientos del plantel y lo hará recién cuando termine el Mundial. Es decir que llegará, cuando sus compañeros lleven más de tres semanas de trabajo. Un dato que no resiste el menos análisis y que habla de su falta de profesionalismo.

Por ello y en función del contexto mencionado, es evidente que los directivos tendrán la difícil tarea de buscar alternativas en el ataque. Colón no cuenta con variantes de mitad de cancha hacia adelante, donde se definen los partidos. La partida del Pulga y la incertidumbre que genera la postura de Ábila, obligan a los dirigentes a apurar la búsqueda de refuerzos.

Colón se debilitó y mucho en materia ofensiva. Hace seis meses se fue Beltrán y no llegó nadie para reemplazarlo. Luego se lesionó Farías y ahora se marchará el Pulga. Es decir, tres futbolistas que eran titulares en el primer semestre del año cuando el equipo jugaba la Copa Libertadores y la Copa de la Liga. El Rojinegro perdió y perderá goles y asistencias al no contar con los jugadores mencionados.

Con lo que tiene Marcelo Saralegui no le alcanza y los resultados están a la vista. Colón viene de protagonizar un muy mal campeonato, en el que finalizó 25°. En consecuencia, si no da un salto de calidad, será muy complejo que pueda ser protagonista. En el último año, el plantel se desjerarquizó de manera muy notoria.

Se fueron futbolistas determinantes y los que llegaron no estuvieron a la altura. Pero además, no se reforzó el ataque, por lo cual en esa zona, el entrenador no tiene variantes y aún jugando mal, debió insisitir con Wanchope a lo largo de todos los partidos, ya que no tenía reemplazante para el exdelantero de Boca.

El desafío de los dirigentes no es sencillo, dado que tampoco existen demasiadas opciones como para traer delanteros de jerarquía. No solo por el aspecto económico, sino también porque no hay muchos disponibles. Así las cosas, deberán agudizar el ingenio y no falllar a la hora de los refuerzos como sí lo hicieron en el mercado de pases. No hay margen de error y de eso son conscientes.