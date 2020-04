Colón le cobra a los socios el acceso a la cancha

En épocas complicadas, donde el dinero no abunda, al contrario, escasea, es vital para los clubes mantener su masa societaria que le brinde el sustento mensual para afrontar los distintos tipos de gastos. Sin la posibilidad de generar recursos, dado que no hay fútbol, el socio es un capital vital para las instituciones y en consecuencia se los debe cuidar más que nunca.

Si bien es cierto que Colón tiene la cuota social más baja del país, la realidad indica que tampoco por eso podrá aprovecharse de los socios. Y en las últimas horas, los asociados expresaron su queja a través de las redes sociales y como respuesta a un tweet que publicó el club para abonar la cuota.

Club Atlético Colón (en) on Twitter Ya podés pagar tu cuota en cualquier Rapipago del país con tu número de socio. #QuedateEnCasa ⚫

(Consultar cronograma de cobro según número de DNI en @rapipago). pic.twitter.com/PMgEbAaX5x — Club Atlético Colón (en) (@ColonOficial) April 22, 2020

La molestia de los socios, tiene que ver con que el club les cobró la cuota del mes de abril incluyendo el acceso a la cancha, cuando claro está no se juegan partidos desde mediados de marzo y no se sabe en realidad cuando volverán a disputarse, ya que en este semestre no sucederá.

Dentro de las quejas también está la de aquellos socios que pagaron todo el año el abono y que obviamente no tienen la posibilidad de observar los partidos. De allí que el club tendrá que ver la manera de solucionar estos inconvenientes priorizando a aquellos socios que hacen el esfuerzo y continúan pagando, aún sin poder utilizar las instalaciones ni tampoco concurrir al estadio.

Algunos de los reclamos fueron los siguientes: @JuanTaborda52 "Ya me debitaron la cuota correspondiente al mes de abril, pero también el acceso a la cancha cuando no hay partidos. Revean eso, la cuota sí pero NO DEBEMOS PAGAR ACCESO. @alemeiners "hago el sacrificio por el club, pero... no deberían cobrar los accesos a platea, estimados. @NoeliaOrlandi "Che q onda lxs que pagamos abono?.