Colón le ganó a Rosario Central y se metió en las semifinales de la Copa Santa Fe

De todas maneras fue un arresto de lo que se vendría minutos después. Primero Tomás Sandoval casi marca el primero desde afuera del área, pero su tiro dio en el travesaño cuando el arquero local no podía hacer prácticamente nada.

Los primeros minutos fueron parejos, de estudios y con pocos espacios ante las coberturas permanentes. La primera llegada a fondo la tuvo el dueño de casa, cuando se metió por la izquierda Joaquín Pereyra y su remate dio en el palo, que estaba bien cubierto por Ignacio Ciccho. El Sabalero paulatinamente fue creciendo con la conducción de González y Estigarribia, aunque la situación más clara se dio en una pelota parada que no pudo conectar bien Erik Godoy.

A poco del cierre del primer tiempo, una acción de Tomás Sandoval derivó en una mano de un defensor canalla y el árbitro Pablo Díaz no dudó en cobrar penal. Precisamente el delantero se hizo cargo de la ejecución y estableció el 1-0 para Colón con un fuerte remate cruzado. De esta manera se cerró el acto inaugural, con la ventaja parcial.

Tuvo más oficio

En el complemento, el elenco de Eduardo Domínguez plasmó en cancha la superioridad que había en nombres. No solo por cómo se dio el trámite sino que se notó la jerarquía que había, con varios jugadores profesionales ante los juveniles de Rosario Central. De igual modo, tampoco le sobró demasiado, ya que terminó el partido bastante ajustado.

Fue importante la experiencia de González y Estigarribia, resaltando el trabajo del lateral derecho Alex Vigo, quizás uno de los más destacados del partido. Nuevamente Tomás Sandoval merodeó el gol con otro remate lejano, que en este caso demandó una gran salvada del arquero Marcelo Miño.

Las mejores llegadas la tenía el Sabalero y por eso no sorprendió que liquidara la historia a los 38' a través de Marcelo Estigarribia, que solo tuvo que empujarla después de que el golero local le tapó un mano a mano a Sandoval.

Partido liquidado, pero Joaquín Pereyra apareció en el final para establecer el descuento para el elenco de Kily González y hacer preocupar a Colón, pero los minutos pasaron y el resultado no se modificó. De esta manera, llegó el pitazo final del árbitro Pablo Díaz para decretar la victoria del elenco santafesino 2-1, que se metió en las semifinales de la Copa Santa Fe, donde se medirá con el ganador de Sportivo Las Parejas y Atlético San Jorge.





Formaciones

Rosario Central: Marcelo Miño; Iván Antúnez, Nicolás Giménez, Luciano Recalde y Gómez; Leonel Rivas, Malcom Pilone, Joaquín Pereyra y Diego Becker; Agustín Maziero y Agustín Coscia. DT: Cristian González.





Colón: Ignacio Chicco; Alex Vigo, Erik Godoy, Franco Quiroz y Ignacio Chicco; Alex Vigo, Erik Godoy, Franco Quiroz y Clemente Rodríguez ; Brian Galván, Tomás Mochión, Mariano González y Marcelo Estigarribia; Juan Cruz Zurbriggen; y Tomás Sandoval. DT: Eduardo Domínguez





Cambios: ST 0' Leonardo Heredia x Juan Cruz Zurbriggen (C), 17' Rafael Sangiovani x Malcom Pilone y Matías Palavecino x Leonel Rivas (RC), 24' Cristen Everest x Diego Becker (RC), 29' Blas López x Mariano Gónzalez (C) y 41' Lucio Alberti x Marcelo Estigarribia (C).





Goles: PT 44' Tomás Sandoval, de penal (C), ST 38' Marcelo Estigarribia (C) y 45' Joaquín Pereyra (RC).





Amonestados: Mariano González, Tomás Moschión y Tomás Sandoval (C).





Árbitro: Pablo Díaz.





Estadio: Gigante de Arroyito.