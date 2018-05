A cuatro años del gol agónico de Lucas Alario

Después de 19 años consecutivos en Primera División, Colón descendía a la Primera B Nacional. Fue en 2014 y después pagar las consecuencias de los turbios manejos dirigenciales que lo dejaron a la deriva y en el umbral del abismo. No había dinero para entrenadores costosos, antes le habían quitado seis puntos por no pagar el pase de Juan Carlos Falcón a Atlante de México y encima lo sancionaron con no poder incorporar jugadores. El único que se sumó fue Ezequiel Videla , pero producto de otro factor.