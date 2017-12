A Diego Vera le abren la puerta de salida

Sin embargo, todo cambió con el desembarco de Ariel Holan y fue entonces cuando el exjugador de Atlético de Rafaela comenzó a buscarse un nuevo destino. Aparecieron varios equipos interesados en sus servicios, entre ellos Colón que ya no contaba con Montero como entrenador.





Fue así que José Vignatti y los principales dirigentes de Colón hicieron un gran esfuerzo económico para contratar a Vera, operación por la cual se desembolsaron más de 15.000.000 de pesos.





Su llegada le dio rápidos réditos a los dirigidos ahora por Eduardo Domínguez . Si bien comenzó el año como suplente, al segundo partido ante Unión fue titular y a pesar de no haber convertido fue la gran figura de la cancha para el histórico triunfo por 2-0 en el 15 de Abril. A partir de allí el equipo enhebró siete victorias consecutivas, récord para la historia del club , donde fue una pieza vital para sumar esa gran cantidad de puntos que lo hizo al Sabalero olvidarse del descenso y comenzar a soñar con pelear el título y la clasificación a las copas.





De hecho, su ausencia por lesión fue tan notoria que el equipo no fue el mismo cuando no le tocó jugar. No solo por sus goles, que los concretó, sino también porque potenció al resto de tal manera que muchos jugadores se potenciaron con su llegada al club. De hecho, tan solo con él y Facundo Pereyra al Sabalero le alcanzó para corregir en cuanto a resultados lo regular que había sido el primer semestre del torneo con Montero.





Pero así como futbolísticamente el equipo dio un paso gigante con su arribo, también hay algunas cuestiones extradeportivas que estarían incomodando a todas las partes. Sus compañeros porque fueron reiteradas las confrontaciones, como por ejemplo en el partido ante Arsenal donde se cruzó feo con uno de los referentes del plantel.





Con el cuerpo técnico también, ya que en los últimos partidos del año les quedó la sensación que Viruta estaba recuperado y no quiso ser contado para jugar. Ocurrió en la semana previa al viaje en micro a Tucumán, donde ya tenía el alta médica pero siguió denunciando dolores, y en el último cotejo ante Talleres, donde no entendieron cómo quedó al margen.





Mientras que los dirigentes tampoco estarían a gusto con Vera, quien a pesar de tener contrato firmado hasta junio de 2019 le habría pedido un aumento sustancial de sus haberes, cuestión que no están dispuestos a afrontar.









Vera.jpg Prensa Colón











En tanto, también se dice que desde que se le frustró su pase a San Lorenzo, que lo quería para disputar la segunda parte de la Copa Libertadores de América, Vera perdió compromiso para con el plantel. Incluso su familia no estaría a gusto en la ciudad por lo que estarían buscando una salida para que el uruguayo pueda continuar su carrera en otra institución.









Lucas Bovaglio, entrenador de Atlético de Rafaela, manifestó hace unos día que era el gran sueño que tenían de poder contarlo nuevamente en el club para buscar el ascenso a Primera División, aunque reconoció que se trata de un jugador inalcanzable para la economía del club.





Incluso Huracán hizo un sondeo para poder sumarlo luego del alejamiento de Ramón Ábila, quien se sumó a Boca para jugar la segunda parte de la Superliga y la Libertadores. Los dirigentes quemeros se contactaron con sus pares de Colón para preguntar condiciones, y habrían pedido desde Santa Fe 1200.000 dólares para dejarlo partir. Luego de ese contacto no se volvieron a comunicar, pero lo cierto es que el delantero es del gusto del entrenador Gustavo Alfaro.





Si bien hace pocos días que terminó el campeonato y que todavía no hay un acuerdo para que Domínguez continúe en su cargo, se dice en los pasillos del Brigadier López que en lo que sí habría consenso entre los dirigentes y el entrenador es en dejar partir a Viruta si llega una oferta que sea buena para el club.

Su llegada le dio un salto de calidad que el equipo estaba demandando desde hacía mucho tiempo. Una vez que Paolo Montero asumió como entrenador de Colón uno de los primeros nombres que pidió fue el de Diego Vera. El contacto se hizo con el Chengue Morales, ayudante de campo del exjugador de la Juventus y San Lorenzo, aunque no se pudo concretar debido a que en ese momento Viruta hacía pocos meses que estaba en Independiente y pretendía ganarse un lugar.