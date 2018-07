Abogado de Pinilla: "Su mujer y su hijo no quieren ir"

Colón tenía todo cerrado con Mauricio Pinilla, quien llegaría para darle un salto de calidad al plantel que debe afrontar varias competencias en la próxima temporada, entre ellas las copas Sudamericana 2018 (segunda fase) y 2019.





Pero una vez que se llegó a un acuerdo y se lo esperaba en Santa Fe para ser presentado oficialmente, hubo un cambio radical en las negociaciones y el goleador se presentó al entrenamiento de este lunes en Universidad de Chile





El abogado Kormac Valdebenito explicó los motivos por los cuales no llegó a Colón, en diálogo con Central Fox de Chile: "Se firmó un contrato de transferencia donde la U concede los derechos federativos y económicos".





"Mauricio tuvo un problema familiar, eso está claro. El jugador quiso venir y durante la situación nos dimos la mano y se llegó a un arreglo", explicó el abogado del delantero.





Y agregó: "Llamamos al jugador para decirle que estaba todo resuelto y nos manifestó que tuvo un problema familiar. No vamos a entrar en detalle, no sabemos qué pasa en la interna de su casa. Al parecer su señora y su hijo no están muy convencidos de viajar, de venir, lo que en algún minuto estaba dado".