El paso de Nelson Agoglia por Colón quedó marcado a fuego para la eternidad por aquel gol que sirvió para la victoria ante Unión por 1-0 sobre la hora en 1997. Una situación que los hinchas recuerdan con suma nostalgia cada año, no solo por ser en un Clásico sino por la forma: en la última jugada del partido.

De todas maneras, su aporte fue más allá, ya que formó parte de ese memorable plantel que alcanzó el subcampeonato y disputó la Copa Libertadores y la Conmebol. Una campaña histórica y que, con el paso del tiempo, se hace cada vez más relevante. En diálogo con La Central Deportiva que se emite por radio Cadena 3 Santa Fe, Piscuí recordó su paso por Santa Fe.

"Me compra Colón a Deportivo Español. Vino José Vignatti en 1996. Llegué unos días antes de que empiece el campeonato. La meta era salvarse del descenso y lo alcanzamos. Un plantel de grandes jugadores. Impresionante. Ahí empezó mi amor por Colón. Apenas llegué a la ciudad me recibieron de la mejor manera. La gente me fue tomando un cariño especial y yo siempre se lo agradezco. Fue una etapa hermosa de mi vida", relató el exjugador.

Agoglia.jpg Nelson Agoglia recordó su paso por Colón y puso el gol que le hizo a Unión en el Clásico entre las cosas más importantes

Pero la narrativa de Nelson Agoglia fue más allá: "El crecimiento deportivo fue impresionante. En un año estábamos peleando el campeonato con River y clasificado a la Libertadores. Ya estaba el boleto a la Conmebol y además hubo buenas campañas. Ese equipo tenía una mística y sentido de pertenencia que se notaba en todas las canchas. Tuvimos momentos buenos, regulares y malos, pero ante la adversidad sacaba una fuerte personalidad".

"En aquel momento, íbamos a Colón como desconocidos, pero con hambre de gloria para que el club sea conocido. El equipo del 97 se fue armando en el transcurso del torneo. Tanto es así como recuerdo un partido que le ganamos como visitante a Boca 3-2. Al Dream Team de (Carlos) Bilardo. Fue un indicio de la personalidad que tuvo ese grupo", agregó Nelson Agoglia.

1996 BOCA 2 COLON 3

Luego, se metió en la actual gestión del presidente José Vignatti que, tal como contó al comienzo de la nota, fue quien lo llamó para que llegue al Sabalero: "José fue siempre igual. Fue muy personalista en su forma de llevar adelante el club. Pero los tiempos cambian y creo que hay que modernizarse. Él siempre fue de la misma manera y muchas veces su personalidad lo llevaba al choque con el plantel. No cambió en nada. No hablé con él, pero por lo que veo a la distancia se nota que es lo mismo".

Asimismo, Nelson Agoglia se puso del lado de los futbolistas, que hace unas semanas intimaron al club por deudas: "Parecería que la culpa es siempre de los jugadores cuando hay una deuda. Cuando uno llega a un arreglo, es consciente de lo que puede pagar. Si se prometió algo, hay que cumplirlo; no hay vuelta atrás. Hay que contemplar también que estamos en tiempos difíciles y lo mejor es dialogar y no ir al choque. Así se solucionan las cosas".

Colón 2-1 Union / Apertura 1997

En el final, fue contundente respecto a cuál es su máximo recuerdo de Colón: "Me quedo con gol en el del clásico por lo que significó. El gol no fue lindo, pero sí importantísimo. Fue algo soñado por ser por ser sobre la hora para ganar el partido. Pienso que Dios me iluminó, me tocó con la varita mágica e indicó que fuera yo fuera el protagonista de ese gol".

"Nunca imaginaron que iba a patear. Fue un impulso. Estaba mal parado cuando me llega la pelota y luego de dar un mediogiro le pego. Tenía referencia de donde estaba el arco y ellos nunca se lo esperaron. Digo que no fue un gol lindo, porque entró pidiendo permiso, pero sí fue importantísimo. Algunas noches lo sueño y lo recuerdo con una alegría enorme", concluyó Nelson Agoglia.