¿Ahora Diego Vera se quiere quedar en Colón?

Muchos podrían decir que Colón estará "renegando" más de la cuenta en el actual mercado de pases. Se esperaba que a esta altura hubiera más caras nuevas junto al arquero Leonardo Burián, que está desde el primer día de pretemporada en reemplazo de Alexander Domínguez, pero la historia viene harto complicada para el presidente José Vignatti y compañía.





El entrenador, Eduardo Domínguez, insiste en la necesidad de reemplazar la vacante que dejó Germán Conti, transferido a Benfica de Portugal. Se mencionó un montón de apellidos y hubo varias tratativas, pero la cotización del dólar y demás yerbas pusieron en jaque varias negociaciones, las cuales después se terminaron cayendo.





Sin embargo, la semana pasada se conoció que el Rojinegro estaba a punto de adquirir al marcador central de Tigre –con último paso por Belgrano a préstamo– Erik Godoy, de 24 años. Es complejo discernir si es el jugador de jerarquía para suplir al Flaco Conti, pero está claro que tuvo mucho rodaje en la última Superliga, marcando varios goles y dejando una interesante imagen. Por lo pronto, podía ser una importante apuesta y, por qué no, ser de entrada el compañero de zaga del capitán Guillermo Ortiz.





Erik Godoy.jpeg





Estuvo en Santa Fe para realizarse la revisión y hasta algunos mencionan que firmó su contrato, pero todo se frenó. ¿Por qué? La negociación tenía también como protagonista a Diego Vera, que iba a arrancar bastante de atrás en la consideración y, además, es bastante resistido por la gente. Otros mencionan que no es muy querido en el plantel, además de su antipatía ante los medios de comunicación, lo cual suma en el combo para una posible salida.





diego vera.jpg Prensa Colón





Se tienen muy pocas precisiones de cómo sería el "trueque", pero la cuestión es que iba a ir uno y venir otro. Pero hubo algo que estancó todo ahora. Viruta no tendría intenciones de jugar en el Matador. Está claro que hoy tiene crédito en Eduardo Domínguez, ya que el único delantero disponible es Javier Correa, porque Tomás Chancalay y Nicolás Leguizamón están desgarrados. Tomás Sandoval está volviendo de a poco y por eso el uruguayo es el sustituto directo del cordobés, al que le prenden velas para que ni se resfríe.





Pero la negativa no tendría que ver con lo deportivo sino con lo económico, ya que el elenco de Victoria no puede afrontar lo que gana en Colón, donde es el segundo mejor pago del plantel después de Alan Ruiz. Vera no estaría dispuesto a bajar sus pretensiones y eso sería lo que estaría retrasando todo.





Habrá que ver si los dirigentes pueden hacer una negociación por Erik Godoy. Vale recordar que Vera tiene 33 años y que el Sabalero es dueño de su pase. Muchos piensan que su ciclo en Santa Fe está terminado, pero al parecer el jugador no quiere que sea así.