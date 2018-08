Al Colón de Domínguez le cuesta arrancar

Sin embargo, no pudo el Sabalero no pudo lograr su cometido y terminó cosechando un polémico empate, donde el árbitro Pedro Argañaráz obvió dos penales claros para el Patrón. De igual manera, el equipo rojinegro tuvo chances para quedarse con la victoria, aunque no estuvo fino en los últimos metros como en partidos anteriores, donde sin generar demasiado frente al arco rival se había podido quedar con los tres puntos.





La tendencia de no cosechar victorias se repiten en los inicios de semestres para los equipos de Domínguez, tomando como referencia que llegó para la segunda mitad de la temporada 2017/2018, luego arrancó la 2018/2019 y la parte final de dicho campeonato.





El actual DT sabalero llegó para reemplazar al renunciante Paolo Montero, y en su debut el equipo solo pudo empatar 1-1 frente a Olimpo en el Brigadier López. Fue el 13 de marzo de 2017, donde el conjunto bahiense se puso arriba con un tanto de Emiliano Tellechea (PT 32'), mientras que Germán Conti (ST 4') lo empató de cabeza.





El primer triunfo llegaría en la segunda fecha, cuando se impuso por 2-0, en el 15 de Abril, con los goles de Guillermo Ortiz (ST 14') y Yamil Garnier (ST 40'). Fue el 18 de marzo, en el marco de la 16ª fecha, donde el árbitro Patricio Loustau expulsó a Manuel De Iriondo y Lucas Algozino del Tatengue, y a Iván Torres y Nicolás Silva del Sabalero.





En tanto, en el inicio de la Superliga 2017/2018, el Sabalero empató 1-1 agónicamente frente a Rosario Central en el Brigadier López, el 26 de agosto. Washington Camacho (ST 38') puso en ventaja al Canalla de cabeza, mientras que Tomás Chancalay (ST 42') lo empardó para el elenco sabalero.





La primera victoria llegaría en la segunda jornada, cuando derrotó a Arsenal por 1-0, en el Julio Humberto Grondona de Sarandí, el 8 de septiembre, con un tanto de Tomás Chancalay (ST 22'), que de esa manera convirtió por primera vez como profesional.





Mientras que en la reanudación de dicho certamen, el 27 de enero, en La Bombonera, el Sabalero perdió frente a Boca por 2-0, con los tantos de Cristian Pavón (PT 2') y Nahitan Nández (ST 19'). El árbitro Federico Beligoy expulsó a Gustavo Toledo en el equipo rojinegro.





En su segundo partido de 2018 (3 de febrero) también perdió. Esta vez fue ante Independiente, en el estadio Brigadier López, por 1-0, con el tanto de penal de Leandro Fernández.









La primera victoria llegó en su tercer cotejo del nuevo año, cuando en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, el 9 den febrero, superó a Newell's por 1-0, con un cabezazo de Guillermo Ortiz a los 38 minutos de la segunda parte.





A la Superliga 2018/2019 la arrancó con un empate en Paraná, y en el horizonte ahora aparece Tigre, a quien recibirá el próximo domingo, en el estadio del barrio Centenario, a partir de las 13.15. El Sabalero solamente tendrá tres días de recuperación, luego de jugar un partido cargado de emotividad e historia como será el que animará el próximo jueves ante San Pablo, en el Brigadier López, por la revancha de la segunda fase de la Copa Sudamericana.

















Eduardo Domínguez no se guardó nada en el encuentro frente a Patronato, en el debut de Colón en la Superliga. El DT, como lo había adelantado en la conferencia de prensa que brindó en la semana previa, puso todo lo mejor que tenía a disposición para intentar arrancar con un triunfo.