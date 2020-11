Al igual que en los otros duelos en casa, Colón no concentra

Producto de la pandemia del coronavirus, el cuerpo técnico tomó la decisión, de común acuerdo con el plantel, de no concentrar en los partidos que se realicen en Santa Fe, algo que es habitual en todos los equipos. Más que nada, para evitar el prolongado tiempo de contacto. Cosa que, por lógica, no puede darse como visitante a no ser que sea en localidades cercanas, pero en la zona de disputa no hay escuadras.

Entrenamiento Colón.jpg Al igual que en los anteriores partidos de local, el DT Eduardo Domínguez decidió que no haya concentración para jugar ante Independiente. Prensa Colón

Ni hablar ahora, que se conoció el caso positivo de Gonzalo Escobar, que quedó aislado y asintomático. Una información que se conoció después, pero que no fue relevada por el club, que prefirió mantener el hermetismo. Entonces, tal como pasó contra Central Córdoba y Defensa y Justicia, los jugadores llegarán al predio Ciudad Fútbol horas antes y luego sí partirán todos juntos hacia el estadio Brigadier López.

• LEER MÁS: Los 21 jugadores de Colón que eligió Eduardo Domínguez

Una medida más de precaución que toma Colón ante un escenario complejo con los contagios en la ciudad. Si bien es cierto que no hay una burbuja sanitaria, se extremaron los cuidados y se trata de estar en todos los detalles para que no haya bajas en el grupo que, si bien tiene variantes, no es tan amplio en nombres de trayectoria, pero sí con muchos juveniles. Por eso ante Independiente no será la excepción y no habrá concentración.