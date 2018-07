Alan Ruiz: "Queremos dejar una huella en la historia del club"

Alan solo pudo dejar destellos de todo su talento en el Viejo Continente, aunque tras un inconveniente con el entrenador Jorge Jesús fue marginado y entonces empezó a evaluar diferentes alternativas para continuar con su carrera futbolística. Surgieron propuestas de Turquía, Suiza, Arabia Saudita y China , a las que se le sumaron las propuestas del Celta de Vigo de España y Roma de Italia.





Pero el jugador buscó darle un cambio rotundo a su carrera y jugar en el lugar donde no solamente se sintió en plenitud futbolística, sino también donde mejor se sintió junto a su familia. Fue así que rápidamente se puso de acuerdo con los dirigentes de Colón, y tras destrabar su salida del Sporting se sumó a préstamo al conjunto que dirige Eduardo Domínguez.













El Sabalero se encuentra en la recta final de su preparación de cara a los nuevos desafíos deportivos, y Alan habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), donde se refirió a su actualidad deportiva y a los objetivos que se traza en los próximos meses con la Sangre y Luto.





En el inicio de la charla se refirió al desempeño de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia, ya que jugó en los juveniles con varios de los que hoy son referentes de dicho equipo, y comenzó diciendo: "Uno espera como hincha argentino que la Selección esté en lo más alto posible y que le vaya de la mejor manera. Había muchos candidatos que desde afuera se indicaba que podían ser protagonistas y terminaron no siéndolo. Esto es fútbol y de todo se tiene que aprender. No soy mucho de mirar los partidos, pero al Mundial lo miré casi a todo, de todo se aprende. Es lindo mirarlo, compartirlo y sentirse un poco parte desde afuera".





Sobre toda la polémica que se armó en torno a los jugadores del conjunto nacional, dijo: "Me pongo en el lugar de ellos y deben tener sus motivos. El jugador de fútbol tiene que estar tranquilo y no tomar tanto las críticas, hay mucho que hablan de más y puede molestar. Me pongo en el lugar de ellos y debe ser incómodo recibir tantas críticas. Tuvieron poco tiempo de trabajo para este Mundial, el jugador tiene que tomarlo con la mayor tranquilidad posible".









También se refirió al nuevo proceso que nacerá en el seleccionado argentino y destacó: "Tuve la oportunidad de jugar con varios futbolistas que quedaron afuera de la lista. Hay buen material, es tiempo de poner a los jugadores más jóvenes que están en un proceso de adaptación, que jugaron en Europa. Aunque jugar en el fútbol local es muy importante también, si les va bien en el día a día deberían tener la posibilidad que tuvieron muchos".





Además, habló de sus recuerdos con la Albiceleste y destacó: "Fue increíble pisar por primera vez el predio. De chico pasaba con mis padres y me decían que algún día me verían ahí. No pasó mucho tiempo y tuve la convocatoria. Me llenó de orgullo. Jugué un Mundial, luego de jugar un Sudamericano y haber salido mejor jugador en el torneo de L'Alcudia la verdad que fue algo impresionante, debido a que pasaron jugadores muy importantes en ese torneo. Tuve la posibilidad de jugar con grandes jugadores, el haber compartido vestuario con tan grandes futbolistas es algo muy lindo. Fue una hermosa experiencia para todos los que jugamos ese torneo".





Cuando se le preguntó si considera a Colón una buena vidriera para volver a la Selección, indicó: "Creo que todos tienen que tener la misma posibilidad, tanto los que están acá como los que están afuera. No lo digo por mí solo sino por otros jugadores que demostraron un buen nivel en el fútbol local y no tuvieron la posibilidad de ir".





Contó también los motivos que lo llevaron a volver a Colón, y destacó: "A la hora de decidir por la llegada a un club lo hacemos en familia. Estamos todos conformes con la decisión que tomamos, conformes y tranquilos. Ahora tenemos que disfrutar porque se viene lo más lindo. Nos estamos preparando de una manera muy buena, trato de disfrutar el momento que vivo. Me siento muy cómodo, la gente, los jugadores y el cuerpo técnico me hacen sentir muy bien. Fue por eso la decisión de volver, y tomar los desafíos de jugar copas y dejar una huella en la historia del club".





Mientras que cuando se lo consultó por cómo vive esta etapa de su carrera, afirmó: "Trato de no salir tanto, de mantenerme en familia, con dos nenas es totalmente diferente. Hay cosas que ya quedaron a un lado, como ir de acá para allá. Estoy en un momento de maduración pero aprendí muchas cosas. En la ciudad me tratan muy bien, todo queda dentro de la cancha. Afuera me tratan con mucho respeto, la gente de Colón me trató con mucho cariño siempre y por eso quise volver a vestir esta camiseta".

En otro parte de la charla se le preguntó por su futuro, y dijo: "Disfruto el día a día. Se vienen cosas importantes. Tenemos la Copa Argentina el fin de semana, con la cabeza puesta en ese partido. No tenemos que dejar pasar esta oportunidad y conseguir algo importante para el club y para la gente que se lo merece. Después de acá a seis meses se verá, pero trato de disfrutar el día a día, me queda mucho tiempo y trato de no pensar tanto en lo que viene".









La imagen que dejó Alan Ruiz en su primer paso por Colón fue brillante en cuanto a lo deportivo, aunque un episodio que protagonizó con parte de la barra lo hizo irse por la puerta de atrás. De igual manera, los directivos de ese momento hicieron un gran negocio, ya que hicieron uso de la opción que tenían a favor y lo vendieron al Sporting Lisboa de Portugal.