Alan Ruiz: "Se hablan muchas boludeces"

Sin embargo, en la previa se hicieron muchas conjeturas sobre su futuro, se habló de rescisión de contrato y de que su segundo paso por el club estaba terminado. Por eso no extrañó que una vez que terminara el partido el jugador cuyo pase pertenece al Sporting Lisboa apuntara: "No venía en mi mejor nivel, se respeta la decisión del técnico, es entendible. Hay que entrenar día a día y estar bien los fines de semana".





Y continuó: "El gesto estuvo dedicado para un amigo, que quería que haga el Topo Gigio. Estoy bien físicamente, pero no estaba en mi mejor nivel. Se hablaron muchas boludeces, como que estaba lesionado o me había peleado con el Pelado Fritzler. El grupo está muy unido, no hubo ningún inconveniente, fue decisión del técnico y es entendible".









Pero no se quedó ahí y apuntó: "Se habla porque es gratis, porque si habría que pagar para hablar dejarían de hacerlo todos. No hubo ninguna lesión, fue decisión del técnico. El enojo en Chacarita fue algo personal, pero no estoy en mi mejor nivel, hay que entrenar porque es lo único que queda.





También se le hizo referencia a la victoria que significó pasar a Unión por goles y destacó: "Hay que disfrutarlo y no relajarnos, tenemos partidos muy importantes, necesitamos de todos, El grupo está muy fuerte, hay jugadores que están en muy buen nivel y hay que aprovecharlo al máximo".





Después se refirió a su nivel y tiró: "Hay que ganarlo día a día en el entrenamiento, me quedan seis meses de contrato. Me voy a quedar a cumplir el año de contrato porque estoy muy cómodo y contento, y encarar la pretemporada de la mejor manera".





En cuanto a lo que viene, manifestó: "Tenemos jugadores de mucha jerarquía, muy importantes, que lo demostraron. Cualquiera puede jugar, es un grupo muy sano y trabajador".





Y en el final se refirió al nivel de Javier Correa y expresó: "El Gordo trabaja toda la semana muy bien y tiene sus frutos.Ojalá siga haciendo goles porque nos hace bien a nosotros y se lo merece".

A Alan Ruiz no le tocó ser titular, sin embargo jugó todo el segundo tiempo y terminó convirtiendo un tanto (el tercero) y dando una asistencia para que el Sabalero abroche un triunfo vital para soñar con la chance de jugar un nuevo certamen internacional en 2019.