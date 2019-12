Aldosivi impone condiciones en Santa Fe ante un desalmado Colón

Este viernes Colón jugará su último partido como local del 2019 y lo hará ante Aldosivi. Es la despedida del Sabalero ante sus hinchas, con la obligación de sumar un triunfo luego de la derrota ante Vélez. Para este encuentro Pablo Lavallén (acordó su rescisión de contrato) realizó tres cambios en relación al partido con el Fortín. Todos ellos por cuestiones tácticas y dos de ellos serán en el bloque defensivo.

Colón jugó un pésimo primer tiempo, de lo peor del campeonato y no se fue a los vestuarios con un resultado aún peor porque enfrente estaba Aldosivi, que es uno de los peores equipos de la Superliga. Al Sabalero le faltó absolutamente todo: careció de actitud y aptitud. Encaró el partido como si se tratara de un solteros contra casados. Fue alarmante la nula actividad de los futbolistas que jamás mostraron reacción.

Aldosivi generó entre siete y ocho situaciones como para marcar y no lo hizo por propia impericia, ya que Colón le otorgó todas las ventajas como para que concrete antes. Y recién llegó a la apertura del marcador a los 41 minutos mediante una ejecución del colombiano Sebastián Rincón, previa mano inexplicable de Emmanuel Olivera dentro del área.

Bochornoso resultaron los primeros 45 minutos que protagonizó Colón y que fue reprobado desde los cuatro costados. Peor es difícil imaginar que se puede jugar peor, sobre todo lo alarmante que fue la falta de actitud para encarar este partido.

Formaciones

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Damián Schmidt, Emmanuel Olivera, Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Federico Lértora, Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Caín Fara, Leonel Galeano, Marcos Miers, Lucas Villalba; Leandro Maciel, Gastón Gil Romero, Facundo Bertoglio, Francisco Grahl; Sebastián Rincón y Federico Andrada. DT: Guillermo Hoyos.

Gol: PT 41' Sebastián Rincón, de penal (A).

Cambios: ST 5' Braian Galván x Lértora (C), 10' Tomás Chancalay x Escobar (C), 14' Brian Farioli x Bernardi (C), 15' Joaquín Indacoechea x Gil Romero (A).

Amonestados: Braian Galván (C); Gastón Gil Romero y Caín Fara (A).

Árbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: Brigadier López.