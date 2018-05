Alexander Domínguez: "El punto es muy valioso"

En el inicio de la charla hizo referencia al empate frente al Millonario y tiró: "Rescatamos un punto, nosotros quisimos más. Nuestro objetivo era ganar para seguir con nuestras aspiraciones, pero el punto me parece que es muy valioso porque enfrentamos a uno de los mejores equipos del país. Ahora tenemos que ganarle a Vélez para llegar a la última fecha con chances".

Le preguntaron cuál fue la tapada que más le gustó de todas las que tuvo ante River, y destacó: "La de Borré porque lo tenía muy encima".

También se lo consultó por el futuro de Germán Conti, quien está muy cerca de emigrar al Benfica de Portugal y expresó: "Bien por él, es un chico muy humilde y bueno, es querido por la gente. Hay que entender que tiene que pensar en su familia, esperemos que se le dé porque es una excelente persona".

Mientras que se metió de lleno en su futuro y contó: "Al terminar el torneo se sentará a hablar mi representante con Vignatti para saber qué es lo mejor siempre y cuando quiera Monterrey. Estoy tranquilo, disfrutando de lo que me gusta. Pero me debo a un club de México, podría decir que me quiero quedar pero ellos hicieron una inversión en mí y tienen la última palabra".