Alexander Domínguez: "Ojalá pueda volver a Colón"

"La gente de Colón me adora y me aprecia mucho. La verdad en Santa Fe me sentí muy feliz y contento. Algunos no tienen idea lo que me aprecian y por eso estoy feliz, así que esperemos con la bendición de Dios volver a darle muchas alegrías más y, sino, tranquilo, porque dejé algo importante allá". Así de sincero fue el ecuatoriano Alexander Domínguez, quien hace algunas horas llegó a su país para disfrutar de las vacaciones.





UNO Santa Fe adelantó este martes que el presidente, José Vignatti, ya habría hecho algunas gestiones por el uruguayo Leonardo Burián en caso de no cristalizarse la continuidad del arquero, cuyo pase le pertenece a Monterrey de México, con quien habrá que entablar una nueva negociación.





Lo económico vuelve a ser un factor preponderante y por eso habrá que aguarda para saber si es posible que Dida esté otro campeonato con el Sabalero. También dependerá de quién sea el próximo entrenador, ante la inminente salida de Eduardo Domínguez. "Ahí está mi representante, que es el que sabe lo que puede pasar", apuntó el jugador, entendiendo a que por ahora es prematuro referirse al respecto.









En un diálogo escueto en su arribo a Ecuador, en todo momento ponderó todas las cosas lindas que le tocó vivir en la Ciudad de Garay, donde recuperó competitividad y se afianzó como hacía varios años no conseguía: "Mi estadía fue muy buena, por el cariño de la gente, los dirigentes y de un cuerpo técnico, que la verdad me bancó en todo momento. El grupo también, mucho más cuando lo necesitaba".





Fue la gran figura de la histórica victoria como visitante ante Racing y sorprendió con su sensación: "Ellos si ganaban entraban en la Libertadores. Tenían un plantel más amplio y así y todo los dejamos afuera. Es algo impresionante, por eso se festejó tanto en Santa Fe".









En el final, resaltó: "Estaré acá (en Ecuador) más de 20 días, después veremos qué pasa". ¿Seguirá en Colón?





"Quiero quedarme en Colón de Santa Fé, allí me trataron bien" lo dijo Alexander Domínguez.

El arquero quien ya se encuentra en Quito dijo extrañar. #LDUQ .