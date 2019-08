Aluvión de simpatizantes en la sede de Colón para retirar las entradas

Desde el momento se que se pusieron a la venta las entradas para el partido de este jueves en Santa Fe, desde las 21.30, ante Zulia por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, los hinchas de Colón dejaron en claro que quieran aportar lo suyo llenando el estadio Brigadier López.

Si bien todavía no hay cifras estimativas de cuántos tickets fueron vendidos, se espera un marco multitudinario. Además de la venta tradicional también está la online, que en muchos casos es requerida por la gente por ser más accesible. Aunque de igual modo después hay que pasar y retirar la entrada.

Justamente este miércoles la sede del club tuvo un aluvión de adeptos, generando una extensa fila que llegó hasta el portón de ingreso. Vale recordar que no se pueden vender localidades el mismo día del partido en las instalaciones, por lo que se estaría trasladando a una nueva locación. Precisamente se espera que la dirigencia de precisiones sobre esto.

La ilusión está intacta en la gente y por eso quieren participar de una cita que puede marcar un nuevo presente histórico para el Sabalero a nivel internacional ya que, en caso de superar al elenco venezolano, se metería entre los mejores cuatro del segundo certamen en importancia de la Conmebol.

Embed Información para aquellos que compren entradas para Colón-Zulia por medio de https://t.co/Fg0uJcBuJy: https://t.co/svINXcI98K pic.twitter.com/JsEbYcHeO1 — Club Atlético Colón (@ColonOficial) August 14, 2019

Sabiendo que el dinero no es lo que abunda en una argentina complicada desde lo económico, se dispuso una promoción especial, donde el socio podía invitar a un no socio y abonar un monto un poco más accesible. Aquí radica el por qué se colapsó la sede. No es otra cosa que otra demostración de la gente, que muchas veces le es indiferente a los resultados y solo siente los colores.