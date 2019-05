Apenas comenzó el partido (seis segundos) Luis Rodríguez saltó a cabecear el balón y chocó su cabeza con el volante uruguayo Sebastián Píriz. Producto de eso sufrió un corte y se le colocó una protección.

Incluso minutos más tarde debió ser atendido nuevamente por los médicos ya que el sangrado continuaba. Pese a ello, el Pulga siguió jugando y fue clave en los dos primeros tantos de Colón asistiendo a Wilson Morelo.

De hecho, cuando ocurrió el gol del colombiano, Rodríguez quedó en el suelo mareado luego de bajar el balón con su cabeza. No obstante, siguió jugando los 90' y terminó siendo la figura del equipo.

Pero lo particular llegó después, cuando el delantero dialogó dentro del campo de juego con la prensa y soltó una frase llamativa "No me acuerdo de los dos primeros goles, pensé que íbamos perdiendo. La verdad que no me acordaba de los goles. Estaba fastidioso con el corte porque no me paraba de sangrar. Pero en el segundo tiempo lo pudimos solucionar", expresó.

Para luego entre risas agregar "Me dijeron que participé de los goles, pero no me acuerdo mucho, así que después lo voy a ver en la repetición. Vamos a seguir usando esa gorrita (risas)".