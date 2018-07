Andrés Cadavid, ¿el defensor que busca Colón?

En la atención a la prensa después de la victoria del sábado ante Ex Alumnos de San Antonio de Obligado por la Copa Santa Fe por 5-0, el entrenador de Colón , Eduardo Domínguez admitió que no están "preocupados" por encontrar al sustituto de Germán Conti en la defensa, pero si "ocupados". Está más que claro que es el lugar donde se realizará la mayor erogación y por ahora no hay demasiados detalles al respecto.