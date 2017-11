Ángel Sánchez: "Eduardo Domínguez tiene razón"

La semana pasada Horacio Elizondo, responsable de la Dirección Nacional de Arbitraje de AFA; y Ángel Sánchez, quien forma parte de su equipo de trabajo, le brindaron una capacitación al plantel de Colón, durante más de una hora, en el Hotel de Campo. En la misma se expusieron videos y placas informativas proyectadas, con el fin de exponer en detalle el reglamento de la Superliga Argentina.





A los dos días Colón jugó ante Banfield en el sur del Gran Buenos Aires, donde el árbitro Darío Herrera estuvo en el centro de la polémica. Primero por haberlo amonestado a Cristian Guanca, lo que derivó en una desmedida protesta de Eduardo Domínguez, quien en un diálogo con el cuarto juez que se escuchó claramente en la transmisión televisiva apuntó contra la diversidad de criterio y sobre lo dispar que era el criterio del neuquino con el que le habían inculcado en la charla Elizondo y Sánchez. "Después nos vienen a dar charlas".





Por este motivo, UNO Santa Fe dialogó con Ángel Sánchez, quien comenzó haciendo referencia a la amonestación de Guanca y a las protestas que realizó el técnico sabalero y afirmó: "Tiene razón Domínguez, no es jugada de amonestación. Se equivocó Herrera. Hay distintos tipos de faltas tácticas: las simples que no se sancionan; la falta táctica que corta un ataque prometedor, donde para valorarla de esa manera se tienen en cuenta cuatro elementos: la dirección del juego, la distancia, la meta, la posesión del balón y el número de adversarios que se tiene por adelante. Si todo esto no se da es una falta táctica común, si eso se da y se considera que hay un ataque prometedor es tarjeta amarilla, y si la falta táctica corta una oportunidad manifiesta de gol es tarjeta roja. Es así de sencillo, Herrera interpretó mal. Tiene que ver con la concepción histórica que una situación es amarilla. Eso es una cuestión antigua. Las consideraciones no hablan de no querer jugar la pelota".









Posteriormente se lo consultó sobre el penal que Herrera le otorgó a Banfield, donde los jugadores de Colón y el mismo Domínguez entendieron que no debía hacerlo ya que supuestamente los de Julio Falcioni habían desaprovechado la ley de ventaja, y advirtió: "La demora en la sanción de la falta generó confusión. Pero Herrera nunca dio ley de ventaja, nunca hizo el gesto habitual que todos conocemos en otorgar una ventaja para la definición. Insisto que hubo una demora en la decisión. La infracción existió, hay una cuestión histórica de los árbitros que dice que en el área no hay ventaja, que la ventaja es penal. Salvo en muy pocas ocasiones donde el jugador está por empujar la pelota al arco, donde no hay arquero ni defensores. Creo que acertó en la decisión del penal, no vi un gesto de otorgar una ventaja, lo que me hubiese preocupado. Si bien desde el punto de vista de las formas no fue la acertada, creo que tomó la decisión correcta y sancionó penal porque hubo una clara infracción del defensor de Colón (Conti)".





En cuanto a la vieja ley no escrita que rezaba sobre "penal y gol es gol", Sánchez apuntó con contundencia: "Eso es de barrio, no existe".













Las capacitaciones

Luego volvió a la charla que mantuvo con el plantel de Colón, y contó en qué marcó se dio: "Esto es una iniciativa que nació en el Colegio y la Superliga la adoptó como propia. Arrancamos en Independiente, Gimnasia y Colón. A los jugadores los noto muy abiertos a la charla y al conocimiento, se los explicamos a todos y a veces cuesta interpretarlo. Los árbitros conocen bien el reglamento y nosotros desde la Secretaría Técnica nos informamos a través de la pretemporada de invierno, verano y VAR, pero a veces los árbitros se equivocan. Entonces el jugador dice «a mí me dijeron tal cosa». Pero hay veces que los árbitros se equivocan, interpretan mal y esto es lo que tratamos de decirles a los jugadores. El técnico trabaja todos los días en definición y a veces el jugador falla, y esto con los árbitros también puede ocurrir por mala percepción o ubicación. Tratamos de achicar el margen de error, pero puede aparecer aunque no por desconocimiento, sino por una mala percepción de la jugada. Evidentemente no es fácil machacar estos conceptos luego de tantos años donde no se dio un mensaje claro. Por eso en estos últimos nueve o 10 meses cuesta cambiar algunas cuestiones que los jugadores tienen arraigadas".









La actuación de la santafesina Trucco

Por último, a Sánchez se le pidió una opinión sobre el desembarco de las mujeres en el arbitraje de Primera División, que se dio por primera vez con la santafesina Gisela Trucco y reflexionó: "Fui el asesor del partido donde le tocó dirigir. Tuvo una muy buena actuación, en la habilitación de los goles tanto el de Defensa como el de Olimpo. Sancionó bien una posición fuera de juego sobre el final, tuvo un muy buen trabajo. Obviamente que se la notaba algo tensionada ya que era un debut que había generado muchas expectativas, no es fácil convivir con eso, sobre todo cuando no se tiene mucha experiencia. Fue un aporte interesante ya que nos abrió las puertas para seguir manteniendo esta apertura con respecto a las mujeres en Primera División, y está bueno porque genera un crecimiento y desarrollo de lo que venimos planteando que no hay una cuestión de sexo sino de capacidades, y en ese aspecto estamos muy conformes".