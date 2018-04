Así explotaron de furia los hinchas de Colón contra la barra

Aún siguen con los coletazos de la suspensión del partido entre Colón y Vélez en la lluviosa tarde del sábado. Otra vez por el accionar violento de la barra, que buscó intimidar y "llamar la atención" al tirar tres bombas de estruendo. Como suele pasar, se salieron con la suya, ya que el árbitro, Andrés Merlos, no tuvo más remedio que dar por terminado todo al no tener garantías por parte del operativo policial.





Son muchas las hipótesis que se tejen al rededor de lo que este grupo minúsculo de inadaptados quería conseguir, pero lo que si está claro es que no se lo dieron y por eso no dudaron en tomar esta determinación en perjuicio del club. Ahora se espera que se expida el Tribunal de disciplina de la AFA para conocer las sensaciones, que pueden derivar en muchas cosas. Desde el club se hará un descargo para que no le clausuren la cancha, aunque justamente es algunas de las medidas que seguramente se tomarán.





Colón-Vélez.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi





Amén de todos estos detalles, el hincha mismo reprobó la acción de estos barras. Todo el estadio cantó en contra de ellos y estalló de bronca por la impotencia que les causó saber que se podía haber evitado y que, por culpa de unos pocos, todos terminan pagando. El grito de guerra de "pagá la cuota, la ....que los parió" fue una constante y hasta pudo llegar a mayores si no primaba el sano juicio.





Incluso algunos querían dirigirse hacia la popular para "arreglar" el asunto personalmente, pero quedó trunco. El dictamen era unánime: ¡Esto tiene que parar! Sin embargo hasta el momento eso no parece posible. Genera mucho escozor y bronca saber que un puñado de personas puedan apoderarse del espectáculo y los simpatizantes genuinos no logran mitigar el malestar de ninguna manera.





Sin dudas que hubo tremendas falencias en el operativo, además otras cosas de las que la comisión directiva no puede hacer caso omiso. Justamente el programa Paso a Paso que se emite por TyC Sports hizo un informe de cómo terminó todo en el estadio Brigadier López y, lo que se nota, lógicamente, es el estallido de todo el público en contra de los violentos.





Embed Así reaccionaron los hinchas de #Colón contra la Barra mientras tiraban las fuertes bombas de estruendo que luego provocaron la suspensión del partido. Buenas imágenes de @PasoAPaso pic.twitter.com/eBFghcNael — TyC Sports (@TyCSports) 9 de abril de 2018