Axel Menor, duro contra Vignatti: "Tiene algo contra nosotros"

Así de concreto fue el presidente del organismo que regula el fútbol local, que admitió que tiene el dato de que ya habría aparecido el dinero en diálogo con Diez en la City por FM "X" 103.5. "Por lo que me informan, se tiene que haber efectivizado el depósito, pero no aparece en nuestras cuentas. Ahí se solucionaría todo, pero esto viene desde hace varios meses. Hay que recalcar que todos los dirigentes de Colón quisieron solucionarlo, menos el presidente".





La sanción contempla que los equipos no sumen puntos en sus respectivos encuentros, algo que no ayuda deportivamente al Sabalero. Menor fue claro en recalcar que esto se dilató más de la cuenta por falta de compromiso por parte del presidente rojinegro, José Vignatti : "Nunca estuvo el ok del presidente para que se pague. Tenemos una discordia desde el 8 de diciembre cuando se jugó la final del año pasado entre Ateneo y El Quillá. Allí se produjeron algunas roturas y las arreglamos. Después nos salieron que faltaban cosas y también las solucionamos. Y ahora hablando con José Alonso faltaban algunas otras cositas y nos mostramos en énfasis para solucionarlas, pero que había que esperar que llegue el presidente de Europa, que era levantar un tejido y un poste. Ahí fue cuando le dijimos que tenían un acuerdo y, pese a que fueron intimados la semana pasada, no hubo respuesta. Le avisamos que el miércoles por la noche salía la resolución. Como no tenían repercusión de parte del presidente no podían pagar".





Lo que genera todavía más polémica es que este conflicto no viene de ahora, sino desde varios meses antes: "En marzo tuvimos una situación similar, donde fui a hablar personalmente con Vignatti, donde me dijo que no estaba de acuerdo y que no iban a pagar. Al final después se solucionó, pero ahora volvió a pasar lo mismo. Tenemos que hacerle frente a los pagos de los árbitros y no dispone de tanto para cumplir con lo que debía hacer Colón. Tanto es así como esa deuda terminó siendo incontrolable. La suma es muy similar a la cifra que se le donó a la gente de Ex Alumnos de San Antonio de Obligado, que es un gran gesto y para resaltar".









Pero en el final, es donde dejó bien en claro que las cosas con José Vignatti no están del todo bien y lo culpó por no querer cumplir con lo debido: "No vemos la misma predisposición que tenemos nosotros con Colón, bah...en realidad con el presidente, que tiene algo con nosotros".