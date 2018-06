Bastía: "Colón se está haciendo cada vez más grande"

Fue una de las pocas confirmaciones que dio el presidente de Colón, José Vignatti, en diálogo con varios medios santafesinos. Es que Adrián Bastía extendió su vínculo por un año más, sabiendo que llegará a junio de 2019 con 40 años (los cumplirá el 20 de diciembre). Eso habla a las claras de lo que representa en el grupo que comanda Eduardo Domínguez, no solo dentro sino también fuera de la cancha.





Pero no es solo eso, ya que también es fundamental estar a pleno físicamente para estar a la altura de Primera División. Muchos lo ven correr y, si bien lógicamente no tiene la explosión de los 20 años, sigue desplegándose incansablemente. Es así como en diálogo con Radio Mundo AM 1070, el Polaco ahondó en detalles: "José (Vignatti) es una persona que siempre me trató bien y por eso tenemos una buena relación. Las cosas salieron bien y en este trayecto lo pensé mucho y por eso apostamos a seguir. Era una decisión mía la de querer continuar y, como el cuerpo técnico también lo creyó así, le dimos para adelante. Me siento bien".





"Creo que esta decisión es por un conjunto de cosas. El DT de turno te tiene que querer y hay que, indudablemente, estar a la altura. Hay factores que uno tiene que evaluar más allá de tener ganas. A medida que pasan los años, los jugadores de experiencia tenemos muchas cosas para aportar dentro y fuera de la cancha. Tener gente grande en un plantel es muy importante, porque puede ser importante más allá de lo futbolístico", agregó.





Asimismo, contó que cosas le dice a los más jóvenes cuando le piden un consejo: "Uno que es más chapado a la antigua lo que siempre les dice es que hay que apostar siempre por el ladrillo cuando se gana los primeros mangos. Uno siempre trata de aconsejar lo que piensa que es mejor. Después está claro que la familia es la que termina influyendo. Nosotros solo podemos recomendar".





"Hoy el fútbol cambió mucho, porque los representantes tienen mucha influencia, cosa que antes no pasaba. Hoy los chicos de octava ya tienen un representante. Entonces por eso hablo de aconsejar de la manera que crear mejor", resaltó abarcando otro tema que rodea al deporte actual.





En otro tramo reconoció que Germán Conti (transferido a Benfica) está en el momento justo para pegar el salto: "Con el Flaco siempre charlé. Lo conozco de mi primera etapa cuando él era chico y recién arrancaba. Nunca me imaginé hasta donde podía llegar y está claro que es un proyecto y una realidad muy importante como jugador, de crecimiento permanente. La personalidad y el carácter que tiene es increíble. Estaba en el momento justo para dar este paso y seguro le irá bien. Tiene muchas cualidades y hasta con opciones de estar en la Selección después del Mundial. Le vendrá bien estar en un club tan importante como Benfica".





Después, si se metió de lleno en cómo es el presente sabalero: "Colón está creciendo. Metiéndonos en la Copa reafirmamos lo que venimos haciendo. No es fácil hacer y, estar entre los primeros 10, menos. No va a faltar el momento de llegar a la Copa Libertadores. Desde que está Eduardo siempre el objetivo es llegar a una copa. Vamos por un camino de crecimiento y hay que seguir por eso. Así es como Colón se va haciendo grande y conocido. Es muy importante, más dos años seguidos".





"Siempre es mejor estar en una copa, porque hay más partidos. Tenemos por delante la Copa Santa Fe, Copa Argentina y el campeonato, con lo cual el plantel debe ser amplio y seguro habrá más oportunidades para todos. No hay que decaer y seguir apostando en grande. Tenía ganas de seguir y por eso pienso solo en eso", resaltó.





Lógicamente, manifestó como hace para estar pleno a los 39 años: "Es fundamental lo mental, entrenar, cuidarse y pensar en seguir creciendo y aprendiendo de todos, de lo que hay qué hacer y de lo que no. Me levanto todos los días queriendo captar algo nuevo y mejora. Todo el tiempo tengo esa idea. Disfruto de la carrera que sigo teniendo realmente. Vivo en el pueblo de mi señora, Serodino. Hago 120 kilómetros de ida y 120 kilómetros de vuelta. Cuando estaba en Rafaela era un poquito más".





En el cierre de la charla, dejó una reflexión muy risueña respecto a la Selección Argentina a tan poco del comienzo del Mundial: "Te mentiría si dijera que no me gustaría estar en la Selección. No tengo nivel ni mucho menos. Estuve cerca cuando estaba en Racing, pero no se dio. Me encantaría realmente, pero es complicado, je".