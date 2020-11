Bianchi y el sueño de "ser campeón" en un Colón protagonista

Con su típico perfil bajo y sin estridencias, el zaguero, relató cómo se vivió todo hasta esta reanudación con la Copa Liga Profesional y de lo complejo que fue en diálogo con La Oral Rivadavia 630: "Fueron etapas que fuimos pasando. Cuando empezó la cuarentena seguimos entrenando, pero era raro y parecía un sueño volver a entrenar. Después se dio paso a otro sueño, que era trabajar de a 30 y luego arrancó todo. Sí admito que hubo un bajón cuando se conocían las postergaciones, porque uno se prepara para jugar y veía como todo era cada vez más lejanos. Pero se volvió y lo primero era ganar y lo hicimos. Ahora vamos a ir por otro sueño, que alcanzar un triunfo a cancha de Independiente".

Bruno Bianchi se ilusiona con este inicio de Colón en la Copa Liga Profesional.

Asimismo, Bruno Bianchi resaltó el quiebre positivo que fue la llegada de Eduardo Domínguez: "Como entrenador nunca lo había tenido, si lo enfrenté como jugador. Cuando llegó, el plantel estaba en un bache del que no podía salir. Donde las pequeñas cosas terminaban siendo muy negativas. Como que el cuerpo técnico nos cambió la cabeza. Así fue como ganamos en Rosario y eso fue un impulso muy bueno. Lástima que después se paró todo, pero seguimos con la constancia y por suerte ganamos de nuevo".

"Cada DT tiene su método y nosotros tenemos que adaptarnos a las ideas. Entonces, si uno entiende rápido lo que el técnico quiere podrá jugar con cualquiera. Pero si uno se cierra en sus propias ideas, será más complicado, porque nunca te vas a poder a adaptar a otros técnicos, que a la postre es nuestro jefe. Todos te dejan algo positivo. Uno cuando van pasando los años, se da cuenta si el técnico tiene una mentalidad positiva. Fue así con Eduardo", agregó Bruno Bianchi.

Bruno Bianchi resaltó el envión "positivo" que le dio al grupo la llegada de Eduardo Domínguez a Colón y del trabajo que hizo para esta Copa Liga Profesional.

Asimismo, sentó postura de lo que se gana y se pierde sin la presencia de público en las canchas en esta Copa Liga Profesional: "Influye muchísimo, sobre todo al que juega de local. Por momentos te sentís fuerte por la gente y el rival lo siente en la cancha. Por ejemplo, en el segundo tiempo ante Defensa nos estaban atacando con todo y si hubiera estado la gente la fuerza pudo ser mayor. Después queda en la mentalidad de cada equipo. Pero sin dudas que no es lo mismo jugar sin público. En ese sentido, el que va de visitante puede aprovechar, aunque tampoco es seguro. El público dentro de una cancha juega su papel, ya sea en lo anímico como lo futbolístico. La motivación que te da la gente es muy importante. Lamentablemente tenemos que adaptarnos a esta situación. Así que apuntaremos a pelear en lo más alto".

Luego, Bruno Bianchi no quiso mencionar probabilidades de que Colón esté en condiciones de ser campeón, en la Copa Liga Profesional, pero...: "Nadie es dueño de la verdad. No puedo decir cómo tenemos que encarar esto para ser campeones. Solo digo que hay que pensar en ir partido a partido. En alcanzar resultados positivos en cada partido. Sí creo que la mentalidad del grupo es muy buena y cuando se aspira eso, uno se ilusiona con llegar a esas cosas. Uno lucha con todo para lograr cosas y no pasar desapercibido. Hay que estar a la altura siempre".