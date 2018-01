Borghello: "Colón es de primer nivel en el país"

En tanto que luego dio su parecer acerca del plantel sabalero y expresó: "Pienso lo mismo que la mayoría de las personas que tienen conciencia de este plantel, es un buen grupo, lo viene demostrando, y no tiene necesidad de salir a buscar al mercado 10 jugadores, sino que la búsqueda es de dos o tres jugadores puntuales. Así que en esa no desesperación está la virtud, de saber esperar, y no traer un futbolista que no se quiera. Colón tiene un plantel competitivo, más allá de si vienen o no refuerzos".







Posteriormente se le preguntó en qué puesto considera que tienen que venir jugadores, y afirmó: "Sinceramente no opino de eso, no es mi área, como veedor o ex jugador de fútbol de toda la vida, uno tiene sus gustos, pero en este caso puntual, no es una actividad que me compete".







Se lo metió de lleno en la participación de Colón en la Sudamericana y opinó: "Colón no juega una doble competencia completa este semestre, sino que tiene un partido por Copa Argentina , a definir la fecha. Y los dos partidos con el Zmaora, que sí son fundamentales para armar la proyección internacional del club y para armar el segundo semetre. Pero tranquilamente con este plantel si se puede jugar dos competencias, o 18 partidos en seis meses... Recordemos que hace algo más de dos años se jugaban algo así como 19 partidos en la primer parte del año. No creo que una institución como Colón se deba armar exclusivamente para esto".





"Yo soy del interior, soy entrerriano, jugué en Newell's y hoy representar desde mi lugar a Colón en una etapa donde juega copa internacional es bárbaro. Para mí este club es de primer nivel argentino, y puede ser exportador, pero para eso hay que creérselo, gestionar, soñar con que el club sea modelo, hay historia y gente para hacerlo. Hay muchos condimentos una buena masa societaria, una gran área geográfica, donde se juega muy bien al fútbol, genética, hay estructura, por eso esto de jugar la Copa debería ser algo constante, y que deben respaldar las nuevas generaciones", ponderó las virtudes del club en otra parte de la entrevista.









Uno de los últimos temas del 2017, en el mundo rojinegro, fue el chárter que no se pudo conseguir para viajar a Tucumán. Sobre si su función también contempla dicha gestión, destacó: "Estoy para eso, en principio para colaborar, y quien me contrata es Eduardo Domínguez, mi función es para estar en el día a día en algunos detalles que el entrenador no puede ir siguiéndolo, que es normal de la profesión. Y por otro lado, reitero ser un nexo entre los jugadores, dirigentes y cuerpo técnicos, ir aprendiendo, la gente del club me va ir conociendo, con el correr de los días las necesidades se van a ir presentando, y solucionando".





También hizo un balance de la relación con los dirigentes durante sus primeros días en el club y tiró: "Encontramos total respaldo, y entendimiento en todo lo que se pide, es para el beneficio de la institución, y no para la persona que este al mando en ese momento de la Primera División. Creo que la mayoría de las personas están encolumnadas en el camino, que si bien las claves del éxito no están aseguradas, pero Colón tiene recursos económicos y humanos para llegar, además del buen plantel que tiene el club".







Sobre si hay alguna preocupación grande que tenga por solucionar, destacó: "No son preocupaciones, son deseos, requerimientos, deseos de potenciar algo, creer en algo e ir por eso, ustedes lo conocen demasiado bien al entrenador y saben que es una persona muy tranquila, y convencimientos muy fuertes".