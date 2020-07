Braian Galván se fue de Colón y ya se pone Colorado

Braian Galván se quedó con el pase en su poder en Colón y se convirtió en nuevo jugador de Colorado Rapids, equipo que milita en la Major League Soccer de Estados Unidos.

La salida del tucumano Galván fue polémica, debido que hizo uso de la posibilidad que le dio el reglamento de FIFA y seis meses antes de que se finalice su contrato con Colón firmó con Colorado Rapids, en lo que representa un gran salto en su carrera deportiva, sobre todo en lo económico.

image.png

Fue así como en los últimos días de la semana pasada, a Braian Galván se lo pudo observar a través de las redes sociales en Estados Unidos, junto a su representante, quien fue muy cuestionado por la forma en que se fue el delantero de Colón.

Y en las últimas horas Galván se despidió de los hinchas de Colón, una vez llegado a Estados Unidos para jugar en Colorado Rapids, y en las redes sociales escribió: "Llegué a Colon a los 13 años de la mano de mi hermano Alan, dejando a mi familia y amigos lejos, buscando cumplir nuestros sueños. Dias lindos y otros no tantos, pero que con la ayuda de mis compañeros, la gente de la pension, y amigos de Santa Fe se hicieron mas faciles de llevar. El año pasado le tocó a Alan, y hoy me toca a mi despedirme de este hermoso club que nos ayudó a formarnos como futbolistas y como personas. Sin dudas vamos a estar ligados de por vida a esta hermosa ciudad y al querido Colon de Santa Fe".

Para luego, Galván acotar: "Gracias a toda la gente que siempre me apoyó y lo sigue haciendo. Me voy con la tranquilidad de haber defendido la camiseta como un hincha mas que soy, y haber antepuesto los intereses del CLUB antes que los míos, a la hora de irme para continuar con mi carrera deportiva. Sin dudas no es un adios...sino un simple..HASTA PRONTO! GRACIAS PUEBLO SABALERO".

image.png

Mientras que en sus últimas historias de Instagram, el tucumano Galván subió imágenes donde comenzó a probarse la ropa de Colorad Rapids, en lo que representará su segunda experiencia profesional de su incipiente carrera que comenzó con gran suceso en Colón.