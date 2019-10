Brunetta: "Vamos a salir adelante ante Colón"

El delantero de Godoy Cruz Juan Brunetta tiene mucha confianza en poder revertir la racha negativa el próximo lunes a las 21.20 cuando el Tomba juegue en Santa Fe ante Colón, con el objetivo de salir de este mal momento, con 5 derrotas consecutivas.

"Cuando terminó el partido con Gimnasia ya queríamos jugar con Colón para poder tener revancha. No estamos ligando pero tenemos confianza en que vamos a salir adelante con Colón", dijo el cordobés.

"Hay que tratar de manejar más la pelota y jugar en el campo rival, algo que hicimos con Gimnasia.La verdad es que estamos bien y con ganas de salir a jugar con Colón", aseguró.

Con respecto al próximo rival dijo: "Es un buen equipo, tiene jerarquía, pero nosotros tenemos lo nuestro y queremos pensar en lo que podemos hacer nosotros más que en lo que puedan hacer ellos".

"Siempre hacemos autocrítica y nos hacemos responsables del momento que estamos viviendo. Queremos llevar a a la cancha con Colón todo lo que hemos hecho estas dos semanas en los entrenamientos", reconoció.

"En lo personal estoy con confianza por los dos goles que me tocó marcarle a Gimnasia, se me abrió el arco. Fue una lástima no haber podido ganar pero esto es fútbol. Tenemos que empezar a ganar para acomodarnos en el torneo", reconoció.

Con respecto a algunos fallos arbitrales que no han favorecido al Tomba, el ex Belgrano explicó: "En el momento del partido te da mucha impotencia, pero el Gato (Oldrá) nos habló y trataremos de jugar sin en los arbitrajes".

"Somos un grupo de jóvenes que hace tiempo que estamos jugando en Primera y sabemos que no estamos pasando por una buena racha. Hay buen plantel y estamos convencidos que vamos a salir adelante", cerró.