"(Rodrigo) Aliendro es un jugador por el cual veníamos haciendo gestiones, pero aún no están cerradas. Una parte es de un club (Atlético Tucumán) y la otra de otro (Chacarita) y producto de los intereses se viene limando todo. Todavía no lo logramos. No podemos decir que estamos cerca ni lejos", precisó en las últimas horas el presidente de Colón, José Vignatti, respecto a una tratativa que parecía allanada y luego hubo factores que demoraron todo.

El titular sabalero estuvo al comando de la presentación oficial del director deportivo, Francisco Ferraro, y del nuevo DT de la Reserva, Ariel Ferraro, donde solo se remitió a contar sobre los temas de la agenda que más atención centran en los hinchas: los refuerzos. Por eso abordó la situación de la casi cerrada incorporación del volante de Atlético Tucmán, con quien se tiene establecido un arreglo, pero su pase al estar dividido entre dos clubes complica las cosas.

El Rojinegro buscar adquirir la totalidad de su ficha, en principio, a cambio de 900.000 dólares más la el 50% que posee de Gustavo Toledo (lo otro es de Independiente). El Decano tiene una mitad y lo otro es de Chacarita. La división y la irrupción de algunos intereses hacen que no exista una definición por el momento.

Vignatti también reveló algo que quizás tendría injerencia en todo esto: "Tuvimos un ofrecimiento hace 20 días por la compra de Cristian Guanca que fue rechazado y el equipo en cuestión (Al-Ettifaq de Arabia Saudita) no hizo uso de la opción en el límite expuesto. Hoy es un jugador que hasta el 30 de junio tiene contrato con el equipo árabe y por ende después debería volver".

Vale recordar que Colón tiene el 50% del zurdo (el 100% de los derechos federativos que le dan libertad para negociar) y justamente, Chacarita el otro 50%. Supuestamente en San Martín ya contaban con el monto correspondiente y al enfriarse la cuestión presiona con el dinero por Aliendro. La opción de compra por Guanca es de 2.000.000 de dólares y como viene la mano, quizás Pablo Lavallén lo pueda tener en cuenta.

En este caso, el Funebrero tiene derecho de exigir lo que le corresponde por ambas negociaciones, entonces el entredicho estaría entre que Colón quiere que Atlético se haga cargo y desde la otra vereda dicen lo mismo, pero al revés. Entonces ahí puede que radique el ida y vuelta que por ahora no tiene el final feliz que todos desean.

Así y todo, los dirigentes y el cuerpo técnico tienen fe en que todo se solucione a la brevedad, más que nada para saber si podrán contar con Aliendro para el cruce con Argentinos Juniors por la Copa Sudamericana. Solo resta esperar.