Castet: "Ojalá se pueda dar mi continuidad en Colón"

Y uno de los jugadores con los cuales Colón busca contar para la próxima temporada es Facundo Castet, quien no pudo terminar jugando en 2024 por una lesión en uno de sus tobillos. Volvió a Sarmiento de Junín, con quien los dirigentes se encuentran negociando.

Las ganas de Facundo Castet de seguir en Colón

Facundo Castet habló con Sol Play (FM 91.5), donde se refirió al año que vivió en Colón, como así también reveló las ganas de permanecer en el plantel para tener la revancha de que su apellido quede grabado en una campaña que lo devuelva a Primera División.

Colón Morón Facundo Castet.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Facundo Castet comenzó diciendo que "ojalá que pueda ser así y pueda continuar en Colón. Me llamó Godano, quería contar conmigo. Están en conversaciones con Sarmiento de Junín. La semana próxima se van a estar llamando de nuevo para dar una resolución y estoy esperando eso".

Facundo Castet y su situación con Sarmiento y su lesión

Mientras que luego, afirmó que "están charlando para ver qué es lo que está pensando hacer Sarmiento conmigo, si me van a utilizar o si van a permitir que vuelva a Colón.

En cuanto a la lesión que lo alejó del tramo final de la temporada en Colón, Facundo Castet indicó: "Está todo bien, antes de irme de vacaciones preferí quedarme en mi ciudad y fortalecer bien el tobillo para arrancar la pretemporada de la mejor manera. Me siento 10 puntos, lo único que me falta es un poco de futbol pero eso se va a ir dando solo".

"Traté de llegar al partido de All Boys, pero no pudo ser porque se me inflamaba cada vez que terminaba de correr, no podía trabar. No pude llegar a ese partido que me hubiese gustado estar", cerró el lateral izquierdo que pretende volver a Colón.