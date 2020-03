Central descontó y ahora Colón gana 3-1 en el Gigante de Arroyito

El partido arrancó con Rosario Central como protagonista manejando más la pelota en campo rival y con Colón replegando líneas en un tradicional 4-4-2 apostando por la velocidad de Tomás Chancalay junto a Wilson Morelo. En esos primeros minutos el que insinuaba más era el Canalla, aunque sin llegar con claridad al arco rojinegro.

Al Sabalero le quedaba lejos el arco de Ledesma, pero en una pelota quieta aprovechó al máximo su oportunidad. De un córner llegó un cabezazo de Matías Fritzler, un remate de Emanuel Olivera que rebotó en un jugador y por el segundo palo apareció Rafael Delgado de cabeza para cumplir con la ley del ex y establecer el 1-0, cuando se jugaban 18'.

FOX Sports Argentina on Twitter ASÍ LLEGÓ EL PRIMERO DE COLÓN#CopaSuperligaxFOX Revive el tanto de Rafa Delgado para el 1 a 0 ante Rosario Centralhttps://t.co/gru5OkeD8O — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 17, 2020

Y ese gol fue un click en el primer tiempo, ya que el Sabalero recuperó en confianza, Central se descompensó quedó mal parado lo que propició una gran asistencia de Alex Vigo y una mejor definición de Wilson Morelo quien eludió a Ledesma y con un toque de derecha puso el 2-0 absolutamente sorpresivo, ya que el trámite de juego no tenía mucho que ver con el resultado.

FOX Sports Argentina on Twitter MORELO Y EL SEGUNDO DEL SABALERO#CopaSuperligaxFOX Así fue el 2-0 de Colón ante Centralhttps://t.co/0TLfrIcQtG — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 17, 2020

De esta manera, en 21' Colón había hecho más goles que en los siete partidos de este 2020, una rareza que habla a las claras de los enormes problemas que evidenciaba el Sabalero en ataque. Y que lo resolvió en pocos minutos con una pelota quieta y un mano bien resuelto por el colombiano.

Colón era pura confianza, como si no existiera esa racha de dos años sin ganar fuera del Brigadier López y sin dudas que la presencia de Eduardo Domínguez en el banco les modificó la postura, ya que en nada se parecía este equipo al que venía jugando en cada presentación como visitante.

Y si el 2-0 parcial sorprendía, mucho más resultó el impacto cuando a los 30' en otra contra manejada con notable precisión Tomás Chancalay decretó el 3-0 tras una muy buena asistencia de Morelo. La acción se inició con un remate de Rinaudo que pegó en Olivera y de ese rebote salió el contragolpe letal para ponerse tres goles arriba.

FOX Sports Argentina on Twitter CONTRA LETAL Y EL TERCERO DE COLÓN#CopaSuperligaxFOX Mira el tanto de Chancalay para que el Sabalero se ponga 3-0 ante Central en el Gigante de Arroyitohttps://t.co/GlaNN2rese — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 17, 2020

Colón replegaba bien, concentrado en la marca y disciplinado en la táctica, el equipo local no sabía que hacer con la pelota y lateralizaba sin profundidad. Así las cosas, no sufría en defensa y jugaba demasiado cómodo ante un rival que en la previa resultaba por demás de complicado.

Redondeó un enorme primer tiempo Colón, haciendo la simple jugando a un toque, con mucha verticalidad y sin entretener el balón. Fue eficaz, directo y como hacía mucho no sucedía en cada acción de ataque daba la sensación que estaba cerca de convertir. Pudo descontar Central en el final con un anticipo de Ruben que se fue cerca del palo izquierdo, pero está claro que Colón fue muy superior en esos primeros 45' justificando largamente el triunfo.

Sin embargo, en el segundo tiempo Central pudo descontar rápidamente con un gol casi de carambola, ya que a los 2' Lucas Gamba desbordó envió el centro, Delgado despejó mal y en el rebote el balón dio en Marco Ruben y se metió en el arco custodiado por Burián.

Ese tanto mejoró al Canalla e hizo retroceder al Sabalero que ya no ajustaba tan bien en defensa y comenzaba a sufrir algunas acciones del ataque del equipo local. A los 10' probó Gamba de media distancia con un remate potente pero fue al medio y controló Burian. Y a los 15' de cabeza solo en el área se lo perdió Novaretti.

Parecía que Central ponía en aprietos a Colón, pero con el correr de los minutos el elenco rojinegro se fue asentando y Eduardo Domínguez movió el banco haciendo ingresar a Viatri y Esparza en lugar de Chancalay y Morelo quienes fueron las figuras pero ya estaban agotados.

Y entraron muy bien tanto Viatri como Esparza quienes se mostraron activos y participativos para aguantar la pelota y generar varias infracciones en ataque para tratar de neutralizar el ritmo del elenco local.

Síntesis

Rosario Central: 1-Jeremías Ledesma; 4-Damián Martínez, 6-Joaquín Laso, 2-Diego Novaretti, 33-Emanuel Britez; 12-Ciro Rius, 21-Fabián Rinaudo, 7-Joaquín Pereyra, 22-Diego Zabala; 28-Lucas Gamba, 9- Marcos Ruben. DT: Diego Cocca.

Colón: 1-Leonardo Burián; 13-Alex Vigo, 2-Bruno Bianchi, 6-Emanuel Olivera, 40-Rafael Delgado; 8-Fernando Zuqui, 5-Matías Fritzler, 29-Rodrigo Aliendro, 28-Marcelo Estigarribia; 12- Tomás Chancalay; 19-Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: PT 18' Rafael Delgado (C), 21' Wilson Morelo (C), 30' Tomás Chancaly (C), ST 2' Marco Ruben (RC),

Cambios: ST 13' Lucas Viatri x Morelo (C), 20' Alan Marinelli x Zabala (RC), 20' Sebastián Ribas x Martínez (RC), 23' Gabriel Esparza x Chancalay (C), 38' Kevin Gutiérrez x Pereyra (RC), 43' Federico Lértora x Aliendro (C).

Amonestados: Ruben, Laso, Rius, Aliendro

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Gigante de Arroyito.