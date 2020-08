Chevantón cargó contra Lerche, quien se defendió en Twitter

El exdelantero uruguayo Javier Chevantón, quien pasó por Colón entre 2011 y 2012 pero no logró exhibir su mejor versión debido a las constantes lesiones que lo tuvieron a maltraer, reveló un episodio repudiable por parte del por entonces presidente del Sabalero, Germán Lerche, luego de un partido por el torneo local. El expresidente sabalero luego le respondió en Twitter.

“Cuando me volví a lesionar, contra Estudiantes, Lerche entró al vestuario, me puteó y me dijo ´salí a aclarar que no te traje roto´. Cuando pasó eso, el Bichi Fuertes me defendió a muerte. Pozo, Barraza, Higuaín, Prediger, Lima, Garcé y Moreno y Fabianesi también me bancaron a morir. Tuvo que cerrar la boca e irse del vestuario”, relató el ex-Sevilla, de España, en La Central Deportiva, Cadena 3 Santa Fe.

Además, el atacante sacó a la luz una pintoresca forma de hacer que sus compañeros no fueran impuntuales en los entrenamientos: “Llegar tarde a la práctica o ver que otro compañero lo hiciera, me volvía loco. Con Lima y Pellegrino compramos teles, sillones y relojes y le cobrábamos una multa al que llegaba tarde. Con lo recaudado compramos freezers para el vestuario. Al Chino Garcé lo arruinamos a multas por llegar tarde. Al Bichi también, pero se me escapó un par de veces... lo perdonábamos porque era el capitán”.

187831.jpg Germán Lerche salió a responderle a Chenvantón en su cuenta de Twitter. Archivo/ UNO Santa Fe

Por último, el oriundo de Colonia ponderó el exitoso trabajo de Marcelo Gallardo al mando de River y le vio potencial para dirigir en las ligas más importantes del mundo: “Si ya era un fenómeno como jugador, ahora como técnico lo ha demostrado. Lo demostró en Nacional, lo sigue demostrando en River y si viene a Europa dará que hablar también”.

La respuesta de Lerche en Twitter

Luego de las explosivas declaraciones de Javier Chevantón, que hicieron mucho ruido a nivel nacional, Germán Lerche salió a responderle en su cuenta de Twitter y tiró: "Así es @JChevanton Son las broncas que te agarras cuando desde una cabina instalaban mentiras, menti...mentí...que algo quedará...También, decían... "el Bichi esta roto" y muchos abrazos nos dimos por sus goles. El Cheva tremendo futbolista y mejor persona!!!".