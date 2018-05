Clemente: "Molesta y cansa quedar afuera de los concentrados "

El exjugador de Boca está terminando su segundo préstamo con el club y no se podrá despedir en cancha, ya que Eduardo Domínguez no lo convocó para el último partido de la Superliga frente a Racing en el estadio Presidente Perón.





Clemente habló con Diez en la City que se emite por FM "X" (103.5) donde hizo un repaso de su estadía en el club, mientras que también se refirió a su futuro y contó sus sensaciones por haber sido marginado del plantel para el cotejo ante la Academia.





En el inicio de la charla, expresó: "El partido ante River me sentí bien, cómodo. Fue una decisión de Domínguez. Siempre tomo las decisiones con respeto aunque molestan un poco. Venía yendo al banco, a veces quedaba afuera. No estaba jugando y me sentí bien y cómodo ante River. Es distinto jugar todos los partidos que hacerlo de vez en cuando. Pero siempre me entrené día a día esperando estar entre los 11, aunque el que decide es el entrenador. Ahora ya estoy de vacaciones, para descansar, limpiar todo esto y luego veremos cómo seguimos".





En los últimos días se habló de la fractura interna en el plantel sabalero. Cuando se lo consultó sobre estos rumores, indicó: "En el plantel nunca hubo problemas, siempre hubo buena onda y trabajamos con alegría. En el vestuario y a la hora de entrenar nunca hubo problemas, pero los resultados no ayudan y es cuando uno tiene que ser más fuerte. Tenemos que seguir entrenando día a día y ser conscientes que la revancha está al siguiente partido. Uno de afuera siempre intentó acompañar".





Se le preguntó también si le sorprendió haber perdido la titularidad en el inicio de 2018 y dijo: "Sí, por supuesto. Con mi experiencia uno ve las cosas mejor, por más que tenga ganas siempre de jugar. Tuve que ir al banco, a veces me quedé afuera de los concentrados. A veces cansan estas cosas, uno tiene que verlo, el entrenador también ya que uno es un jugador experimentado y no tenía una explicación".





Luego se refirió a su continuidad en el Sabalero y anticipó: "Me queda un año más de contrato en Colón. Pienso en seguir en el club, tendré una nueva oportunidad, esperemos a ver qué sucede, apuntarle a la pretemporada. Me siento cómodo y bien, luego se verá. La idea es cumplir el contrato, por lo cual en diciembre veré qué hago".