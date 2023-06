• LEER MÁS: Gorosito ya puede contar con Goltz y Delgado en Colón

Fue un partido cerrado, de dientes apretados y con mucha angustia. Racing estaba obligado y fue el que más arriesgó, pero Colón se defendió bien manteniendo el cero en su arco. Cuando ya se jugaba tiempo de descuento, César Carignano encabezó una contra, asistió a Germán Rivarola, quien metió un zurdazo cruzado para establecer el 1-0, que no se modificaría hasta el final.

Un remate y posterior festejo que luego se recordó para siempre como el Pirulazo. ¿Te acordás?

Colón 1 - 0 Racing Clausura 2008

Síntesis

Colón: Sebastián Blázquez; Pablo Jerez, Ariel Garcé, Pablo Aguilar, Diego Chitzoff; Juan Carlos Falcón, Alejandro Capurro, Germán Rivarola, Hugo Iriarte; Darío Gandín y Rubén Ramírez. DT: Antonio Mohamed.

Racing: José Luis Martínez Gullota; Franco Sosa, Diego Menghi, Marcos Cáceres, José Shaffer; Roberto Bonet, Claudio Yacob, Matías Sánchez, Maximiliano Moralez; Erwin Avalos y Facundo Sava. DT: Juan Manuel Llop.

Goles: ST 47' Germán Rivarola (C).

Cambios: ST 11' Sebastián Romero x Iriarte (C), 18' José Luis Fernández x Sánchez (RC), 25' Martín Cardetti x Gandín (C), 30' Maximiliano Estévez x Shaffer (RC), 33' César Carignano x Ramírez (C) y 42' Pablo Caballero x Yacob (RC).

Amonestados: Garcé (C), Sosa, Menghi, Yacob y Bonet (RC).

Expulsados: ST 24' Menghi (RC).

Árbitro: Javier Collado.

Estadio: Brigadier López.