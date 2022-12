Colón, con agenda de amistosos confirmados en Uruguay

Serie Río de la Plata- Verano 2023

Partidos amistosos confirmados:

08/01 vs. @Velez | horario a definir | Estadio Centenario

13/01 vs. @DanubioFC | 18.15 hs. | Estadio Campeón del Siglo

15/01 vs. @OficialCAP | 21.30 hs. | Estadio Campeón del Siglo pic.twitter.com/2qUVwTCUmp