Colón aplastó a Patronato y sacó chapa de equipo copero

Colón alimentó su ilusión de jugar otra vez la Copa Sudamericana, tras aplastar a Patronato por 4-0, en el Brigadier López, con dos tantos de Javier Correa (PT 7' y PT 38'), uno Alan Ruiz (ST 33') y otro de Gustavo Toledo (ST 44'). El Sabalero cosechó su segunda victoria en fila, pasó por goles a Unión y por delante le quedan las tres últimas fechas de la Superliga, más los 68 minutos pendientes del duelo ante Vélez, que fue suspendido cuando empataban 0-0 en Santa Fe.

















Se preveía que el partido iba a ser muy cerrado debido a la propuesta del Patrón pero lo terminó doblegando con mucha comodidad. Juan Pablo Pumpido dispuso de dos líneas de cuatro que se suponía presionarían al Sabalero, pero esto no sucedió ya que el partido se destrabó rápidamente con el tanto tempranero de Correa.





El cordobés demostró otra vez que sigue con el olfato goleador en un 100% ya que pelota que toca termina en el arco. Fue así que el equipo de Eduardo Domínguez abrió el partido con una jugada de balón detenido, tras un tiro de esquina desde la derecha, Matías Fritzler no llegó a conectar de lleno y cuando parecía que terminaba todo en las manos de Bértoli, el ex-Godoy Cruz puso la punta del botín derecho para mandarla al fondo de la red.





El equipo entrerriano ofreció enormes ventajas, no solo en los goles sino también con los desacoples defensivos por lo que en la primera parte Colón, sin jugar un gran partido, justificó el 2-0. Incluso podrían haber sido más los tantos pero el arquero Sebastián Bértoli respondió en varias ocasiones para que la diferencia no sea aún mayor.





Por lo tanto no extrañó que los 38' la fórmula se repitiera. Los defensores del Patrón no pudieron despejar el balón tras un tiro de esquina, Emanuel Olivera alcanzó a cabecearla con lo justo y le cayó a Correa, quien de mediavuelta la puso junto al palo derecho de Bértoli.





La diferencia de velocidad entre un equipo y otro fue notoria. Patronato se limitó a tirar pelotazos y en ese sentido no se extraño la ausencia de Germán Conti, dado que Emanuel Olivera y Guillermo Ortiz no fallaron por arriba. Al partido claramente le sobró un tiempo más allá de que en la etapa complementaria el Sabalero terminó goleando.





La parte final

En el complemento Colón levantó el pie del acelerador, se dedicó a aguantar y esperar algún contragolpe que terminó aprovechando a los 33' para establecer el tercero con un remate dentro del aérea de Alan Ruiz, que hasta allí había hecho muy poco.





Patronato se adelantó urgido por el resultado pero nunca tuvo ideas y Colón no pasó sobresaltos ya que una sola vez el visitante tuvo la chance para descontar con un cabezazo de Ribas que se fue desviado increíblemente. La diferencia de jerarquía entre los dos equipos fue muy notoria y eso hizo posible que se consumara una goleada.





Para Colón resultó un triunfo fundamental que le permite meterse en la Sudamericana por diferencia de goles pero aún debe completar el juego ante Vélez. Disimuló la falta del capitán Conti y mantuvo la valla en cero al igual que en el partido anterior.









Luego de algunas dudas y dos derrotas seguidas que habían generado incertidumbre, el equipo despejó los nubarrones y se metió en la Copa. Se terminó floreando y vapuleó a su rival para un 4-0 lapidario con una subida de Gustavo Toledo en el final y el disparo que se metió en el ángulo.





Resultó un festival del Sabalero que cuando se lo propuso marco diferencias y festejó ante sus hinchas. Además la importancia de golear ya que la clasificación se define por tantos y fueron claves los cuatro para pasar en esa lucha a Unión.





Ahora llegará un partido decisivo ante Belgrano, rival directo por el mismo objetivo y será una historia distinta. Pero apelando a la lógica y como a lo largo de toda la Superliga, Colón ganó el partido que tenía que ganar y el más accesible de los que le quedan. Llenó el formulario y sigue soñando bien despierto con jugar otra Copa.





Alan Ruiz terminó de vencer a Federico Costa, reemplazante de Bértoli, y puso el 3-0 para que delire media ciudad de Santa Fe.

#Colón #Patronato pic.twitter.com/r8m59fq2w3 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 23 de abril de 2018















Síntesis

Colón: Alexander Dominguez; Gustavo Toledo, Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Matías Fritzler y Facundo Silva; Tomás Chancalay, Cristian Guanca y Marcelo Estigarribia; y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Patronato: Sebastián Bértoli. Rodrigo Arciero, Renzo Vera, Lucas Sosa y Lucas Márquez; Abel Peralta, Martín Rivero, Gastón Gil Romero y Matías Garrido; Adrián Balboa y Sebastián Ribas. DT: Juan Pablo Pumpido.



Goles: 8' J. Correa; 39' J. Correa; 78' A. Ruiz; 90' G. Toledo.

Cambios: ST 0' Alan Ruiz x Chancalay (C); Federico Costa x Bértoli (P) y Maximiliano Núñez x Peralta (P); 12' Adrián Bastía x Silva (C); 24' Matías Quiroga x Balboa (P) y 31' Mariano González x Guanca (C).

Amonestados: Estigarribia, Escobar (C); Peralta, Sosa y Rivero (P).



Árbitro: Pedro Argañaraz.

Estadio: Brigadier López.