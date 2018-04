Colón aplastó a Patronato y sueña con renovar su pasaporte internacional

Colón alimentó su ilusión de jugar otra vez la Copa Sudamericana, tras aplastar a Patronato por 4-0, en el Brigadier López, con dos tantos de Javier Correa (PT 7' y 38'), uno Alan Ruiz (ST 33') y otro de Gustavo Toledo (ST 44'). El Sabalero cosechó su segunda victoria en fila, pasó por goles a Unión y por delante le quedan las tres últimas fechas de la Superliga, y 68 minutos pendientes del duelo ante Vélez que fue suspendido cuando empataban sin goles en Santa Fe.

















Se preveía que el primer tiempo iba a ser muy cerrado debido a la propuesta del Patrón pero lo terminó ganando con mucha comodidad. Juan Pablo Pumpido dispuso de dos líneas de cuatro que se suponía presionarían al Sabalero, pero esto no sucedió ya que destrabó rápidamente el partido con el tanto tempranero del cordobés Correa.





El equipo entrerriano ofreció enormes ventajas, no solo en los goles sino también con los desacoples defensivos por lo que en la primera parte Colón, sin jugar un gran partido, justificó el 2-0. Incluso podrían haber sido más pero el arquero Sebastián Bértoli respondió en varias ocasiones para que la diferencia no sea aún mayor.





Correa demostró que sigue con el olfato goleador en un 100% ya que pelota que toca termina en el arco. Fue así que el equipo de Eduardo Domínguez abrió el partido con una jugada de balón detenido, tras un tiro de esquina desde la derecha, Matías Fritzler no llegó a conectar de lleno y cuando parecía que terminaba todo en las manos de Bértoli, el ex-Godoy Cruz puso la punta del botín derecho para mandarla al fondo de la red.





En tanto, a los 38' la fórmula se repitió, ya que los defensores del Patrón no pudieron despejar el balón tras un tiro de esquina, Emanuel Olivera alcanzó a cabecearla con lo justo y le cayó a Correa, quien de mediavuelta la puso junto al palo derecho de Bertoli.





Colón resolvió fácil el partido ante un tímido Patronato, que cometió demasiados errores defensivos, que fueron aprovechados por Javier Correa, para una victoria clave que lo mete entre los equipos que disputarán la Sudamericana del año que viene.





Embed #TNTSports | Alan Ruiz terminó de vencer a Federico Costa, reemplazante de Bértoli, y puso el 3-0 para que delire media ciudad de Santa Fe.

#Colón #Patronato pic.twitter.com/r8m59fq2w3 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 23 de abril de 2018















Síntesis

Colón: Alexander Dominguez; Gustavo Toledo, Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Matías Fritzler y Facundo Silva; Tomás Chancalay, Cristian Guanca y Marcelo Estigarribia; y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Patronato: Sebastián Bértoli. Rodrigo Arciero, Renzo Vera, Lucas Sosa y Lucas Márquez; Abel Peralta, Martín Rivero, Gastón Gil Romero y Matías Garrido; Adrián Balboa y Sebastián Ribas. DT: Juan Pablo Pumpido.



Goles: PT 7' y 38' Javier Correa (C) .

Cambios: ST 0' Alan Ruiz x Chancalay (C); Federico Costa x Bértoli (P) y Maximiliano Núñez x Peralta (P); 12' Adrián Bastía x Silva (C); 24' Matías Quiroga x Balboa (P) y 31' Mariano González x Guanca (C).

Amonestados: Estigarribia, Escobar (C); Peralta, Sosa y Rivero (P).



Árbitro: Pedro Argañaraz.

Estadio: Brigadier López.